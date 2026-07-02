Voici 3 films incroyables à découvrir en VOD cette semaine pour rire, réfléchir et se divertir

Arrêtez tout ! Plusieurs nouveautés viennent d’arriver en VOD. De quoi passer une super soirée cinéma à la maison.

Bonne nouvelle pour les cinéphiles (et les autres bien évidemment) : les plateformes de VOD viennent de faire le plein de nouveautés. En quelques clics seulement, vous pouvez voir les films que vous voulez depuis le confort de votre canapé.

Et si vous ne savez pas par où commencer, voici nos trois coups de cœur de la semaine. Suivez le guide !

Marty Supreme - Metro

Comment devenir champion du monde de tennis de table dans les années 50 lorsque l’on ne fait que s’attirer de nouveaux problèmes, en plus d’aggraver ceux que l’on a déjà ? Telle est la problématique de Marty Supreme, héros éponyme de ce film réalisé par Josh Safdie.



C’est un sommet de tension, de suspense, de galère que le spectateur découvre en suivant la quête rocambolesque du personnage roublard, menteur, arrogant et sûr de lui interprété par Timothée Chalamet, très librement inspiré du véritable joueur de ping pong Marty Reisman.



L’occasion de dresser un portrait acerbe de l’Amérique sur fond de musique eighties de première classe, avec une réalisation nerveuse poussant à se ronger les ongles. Et de profiter de quelques échanges de tennis de table mis en scène avec une grande maîtrise !

Un film qui ne vous laissera pas indifférent !

Chers Parents - SND

Imaginez que vos parents remportent le jackpot de la loterie et vous laissent sur la touche : tel est le parti pris de Chers Parents, signé Emmanuel Patron. André Dussollier et Miou-Miou incarnent un couple à la retraite qui vient de remporter le gros lot. Si leurs trois enfants se réjouissent à l’idée de toucher leur part, ils déchantent vite en apprenant qu’ils n’ont droit à… rien !

Porté par un casting cinq étoiles, Chers Parents oscille entre comédie et satire sociale, offrant ainsi un moment décapant.

Un long-métrage à voir de toute urgence !

Jumpers - Disney

Nouvelle création des studios Pixar, Jumpers est mis en scène par Daniel Chong, qui a travaillé sur Buzz l’Éclair.

Ce film d’animation suit Mabel, une adolescente passionnée par les animaux. Son monde bascule lorsqu’une nouvelle technologie lui permet de se glisser dans la peau d’un castor. Commence alors une aventure riche en rebondissements. Le dernier-né du studio livre une fable émouvante et humoristique, tout en délivrant un beau message sur l’écologie.

La fiction idéale à découvrir en famille !

Bon visionnage !