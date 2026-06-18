Histoire vraie, comédie familiale, romance noire, voici 3 films géniaux à découvrir absolument en VOD cette semaine

Le catalogue VOD a fait le plein de nouveautés cette semaine. Découvrez ces trois films pépites à voir de toute urgence.

Choisir un film pour une soirée cinéma à la maison peut relever du parcours du combattant (coucou les indécis).

C’est là que la VOD intervient. Ce service de vidéo à la demande propose une large gamme de films : pour les fans de true crime, pour ceux qui ont le moral à zéro, ou encore pour les amateurs de films d’amour.

Ce n’est pas tout. Les plateformes enrichissent aussi leur catalogue avec des nouveautés. Voici trois longs-métrages à découvrir en VOD pour passer un excellent moment.

Le Rêve américain (Gaumont)

Comment fait-on pour réaliser un rêve semblant absolument impossible à réaliser ?

Après nous avoir gratifiés de l’excellent Play en 2020, le réalisateur Anthony Marciano porte à l’écran l’histoire vraie de Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, duo de Français ayant réussi à devenir agents de joueurs de basket de la NBA !

Un beau film pour les amateurs de belles histoires abordées avec humour et humilité, les fans de basket et les admirateurs de Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi.

Découvrez ce film dès à présent en VOD !

GOAT : Rêver plus haut (Sony)

Après le basket, c’est l’heure du roarball, un sport dérivé au cœur de GOAT : Rêver plus haut, nouvelle œuvre de Sony Pictures Animation à qui nous devons les succès KPop Demon Hunters et les Spider-Verse !

Petits et grands seront ravis de suivre l’aventure de Will, enfant goat, ou jeune bouc, décidé à devenir un grand joueur en dépit de son physique aux antipodes des ténors du roarball.

Les amateurs de VO reconnaîtront la voix de l’immense Stephen Curry, basketteur reconnu à travers le monde pour sa qualité de shoot, dans le rôle de Lenny Williamson.

Stephen Curry qui est par ailleurs le producteur de ce long-métrage d’animation à regarder en famille.

« Hurlevent » (Warner)

En entourant le titre de son adaptation du roman d’Emily Brontë de guillemets, la réalisatrice Emerald Fennell donnait déjà le ton, et prévenait les spectateurs de ce qu’allait être le film. À savoir une vision éloignée, évitant la fidélité à l’œuvre originelle au profit d’une réappropriation de l’histoire par la cinéaste.

Nous avons donc affaire à un long-métrage surprenant pour les fans du livre Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, servi par la réalisatrice de Promising Young Woman et Saltburn, produit par Margot Robbie qui en interprète le personnage principal, en compagnie de Jacob Elordi en Heathcliff.

Si vous aimez la musique de Charli XCX, vous aurez le bonheur de découvrir des chansons originales composées spécialement pour ce « Hurlevent ».

C’est disponible en VOD !

Bon visionnage !