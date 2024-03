Daniel Beretta, voix française d'Arnold Schwarzenegger, décédé à l'âge de 77 ans

Daniel Beretta, connu pour avoir prêté sa voix à Arnold Schwarzenegger, est décédé ce samedi 23 mars à Ajaccio. Il avait 77 ans !

Le monde du doublage français est en deuil ! Quelques semaines après la disparition d’Alain Dorval, mythique voix française de Sylvester Stallone, c’est au tour d’un autre monument de la VF qui s’est éteint.

Daniel Beretta est décédé ce samedi 23 mars à l’âge de 77 ans. Auteur, compositeur et interprète, il est devenu connu en étant la doublure vocale française de l’acteur Arnold Schwarzenegger à partir de 1988.

En 2015, sur l’antenne de RCFM, Daniel Beretta avait confié une anecdote incroyable sur la manière dont il était devenu la voix de l’acteur américain. C’était en 1986 ! À la sortie d’une studio, il croise une dame par hasard qu’il salue. Cette dernière lui demande de le rappeler le lendemain en imitant un accent russe : “Je n’avais jamais fait ça, mais j’ai dit que je savais le faire”.

“He gets the job”

Il passe donc ce fameux coup de téléphone le lendemain : “Et d’un coup, j’entends une grosse voix derrière qui dit ‘he gets the job’, ‘il a le boulot’ !”. Daniel Beretta comprend donc que la grosse voix en question est celle d’Arnold Schwarzenegger, qui le choisit en personne pour sa voix unique.

En plus de Schwarzy, Daniel Beretta a également été la voix française d’Alan Rickman, Ernie Hudson et Rutger Hauer. Il a également prêté sa voix dans de nombreux films comme “Robin des bois, prince des voleurs”, “Reservoir Dogs” et “Universal Soldier”. Il s’est également illustré dans le doublage de personnages de dessin animé comme Toy Story et La Belle et la Bête.