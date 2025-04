Un poisson monstrueux de 2,50 mètres est pêché vers Toulouse, son retour inquiète les autorités

Près de Toulouse, un pêcheur a attrapé un poisson gigantesque, de 2,50 mètres de long. Éteint depuis plusieurs années, ce poisson est de retour en Europe, ce qui inquiète les autorités.

Ce jeudi 10 avril, Vincent Roussel a attrapé un poisson pas comme les autres. Ce passionné de pêche âgé de 24 ans s’adonnait à sa passion sur les bords de la Garonne, près de Toulouse, quand il a attrapé un poisson gigantesque, de 2,51 mètres de long.

Crédit photo : iStock

Ce poisson n’est autre qu’un silure, une espèce qui s’était éteinte au Moyen-Âge. Mais depuis quelques années, elle fait son grand retour sur les côtes européennes. Dans le Rhône, des Lyonnais ont capturé un silure de 2,10 mètres en septembre dernier. Un mois auparavant, un autre silure de 2,40 mètres a été capturé après une lutte intense, qui avait duré 45 minutes, avec le pêcheur.

Une menace pour la biodiversité

Cette fois-ci, Vincent Roussel a mis moins de temps pour attraper le silure, mais il a quand même fait de gros efforts pour faire sortir le poisson de l’eau, comme le rapporte La Dépêche.

“J’ai fini à 15h et je suis parti à la pêche. J’ai bataillé pendant 20 minutes pour le sortir, il a tiré et moi j’étais sur la berge, il y avait un peu de courant, c’était plus difficile qu’à bord d’un bateau”, a raconté Vincent Roussel.

Le retour de ce poisson inquiète les autorités. En effet, sa présence est une menace pour la faune et la flore locales. Le silure est très vorace et se nourrit de nombreux poissons, mais aussi de grenouilles, de pigeons et de canards. Selon Le Parisien, il peut même se montrer agressif avec les humains si son nid est menacé. Actuellement, le silure prolifère dans les eaux de nombreux pays européens comme l’Italie, le Portugal et la République tchèque.

Bien que la taille de ce nouveau silure soit impressionnante, Vincent Roussel n’a pas battu de record. Si un poisson de 2,70 mètres avait été pêché dans le Rhône, le plus gros silure jamais attrapé a été capturé par un Italien, en mai 2023. Il mesurait 2,85 mètres de long.