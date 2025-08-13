Michael J. Fox fait une rare apparition pour célébrer les 40 ans de la sortie de « Retour vers le Futur »

Sa dernière apparition remontait à un an. Mais pour cette occasion spéciale, les 40 ans de la sortie de Retour vers le Futur, Michael J. Fox a surpris les spectateurs d’un cinéma.

Il y a quarante ans, Retour vers le Futur sortait sur les écrans de cinéma du monde entier. Pour fêter ce digne anniversaire, Michael J. Fox, âgé de 64 ans, a assisté à une projection spéciale du film au Southampton Playhouse, à New York, le 10 août.

Le film a été projeté en Imax, puis l’interprète de Marty McFly a répondu aux questions du public. Lors de cette soirée, une DeLorean était exposée aux visiteurs. Nombreux sont ceux qui ont voulu prendre une photo avec l’iconique voiture, sur Instagram.

Marquer le coup pour les 40 ans de Retour vers le Futur

Crédit photo : Sonia Moskowitz Gordon

Une photo de la soirée, montrant Michael J. Fox et les organisateurs de l’événement, a circulé sur les réseaux sociaux. La dernière apparition publique de l’acteur remontait à juillet 2024. Michael J. Fox avait été invité à jouer de la guitare avec Coldplay lors de leur venue au festival de Glastonbury. L’acteur avait ému les internautes en arrivant sur scène en fauteuil roulant. Il souffre de la maladie de Parkinson depuis 34 ans.

Ce n’est sans doute pas la dernière fois que les fans de Michael J. Fox et Retour vers le Futur verront leur héros. L'acteur sortira ses mémoires cet automne. Bien entendu, il y parle en longueur de son aventure avec le film alors qu'il filmait en même temps la série Family Ties.

« À l'approche du 40e anniversaire de Retour vers le futur, je repense à mes aventures de jeune homme. Ce livre est devenu pour moi une véritable machine à remonter le temps, mais contrairement à la DeLorean, il y a beaucoup de place pour tous ceux qui souhaitent s'y aventurer », racontait-il au site People, en mai dernier.

Crédit photo : Flatiron Books

Suite à sa sortie le 3 juillet 1985 aux États-Unis (octobre 1985 pour la France), Retour vers le Futur a récolté 380 millions de dollars au box-office mondial. Son succès lui a permis de donner naissance à deux autres suites.

Les mémoires de Michael J. Fox, "Future Boy", sortiront le 14 octobre outre-Atlantique.