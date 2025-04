Cette série culte qui “retourne le cerveau” fait son retour sur Netflix pour une 7ème saison

Préparez-vous, une série cultissime viendra s’ajouter au catalogue Netflix ce 10 avril prochain, pour une septième saison.

Comme chaque nouveau mois, Netflix, dévoile des nouveautés : la nouvelle saison de votre série préférée, un nouveau thriller original, une mini-série addictive ou un documentaire qui remettra votre vie en question, tel est le programme addictif de la plateforme de streaming.

Crédit : Netflix

En avril, plusieurs nouveautés seront disponibles, cette première semaine du mois, on pourra notamment découvrir : Boruto Naruto Next Generation qui a déjà débarqué sur la plateforme ce 1er avril, Histoire d'amour et d'autisme, Pulse, Devil may cry ou encore la série coréenne Karma disponible le 4 avril prochain. Mais parmi les séries cultes que l’on attend toujours avec impatience, il y en a une qui fera son grand retour le 10 avril prochain sur Netflix pour la septième saison.

Black Mirror fait son retour sur Netflix

Si l’on vous dit : dystopie, cynisme, rapport au média, impact des nouvelles technologies, vous pensez à…. Black Mirror, bien sûr ! La série culte fait donc son grand retour dans quelques jours pour une toute nouvelle saison.

Crédit : Netflix

Au programme : encore plus de sujets impactants et de mises en lumières sur les travers de la société. Alors, à quoi faut-il s’attendre pour ces nouveaux épisodes (6 au total). À l’occasion de la Geeked Week de Netflix qui s'est tenue en septembre 2024, le showrunner Charlie Brooker avait confié que la saison serait :



“un mélange de genres et de styles, qui devrait mixer des épisodes profondément déplaisants, certains très drôles et d'autres émouvants”.

À en croire la bande-annonce, plus que captivante, dévoilée fin mars, la science-fiction et les traitements médiatiques et les univers dystopiques seront toujours d’actualité.

Alors que la saison 6 avait reçu beaucoup de critiques et pouvait être considérée comme décevante, on espère que cette nouvelle saison sera réussie. Alors, prêts à binge-watcher ?