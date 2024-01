Avec son Plan Cacao, KITKAT® favorise une culture plus durable et contribue à l'amélioration des conditions de vie des cultivateurs de cacao

Consciente des enjeux sociaux, économiques et environnementaux complexes et profonds de la filière cacao, la marque KITKAT® s’engage au quotidien depuis des années, avec son Plan Cacao NESTLÉ®, pour contribuer à rendre la chaîne de valeur plus responsable.

Et parce que chaque action compte, KITKAT® va encore plus loin pour soutenir les cacaoculteurs et leurs familles. C’est tout l’objet de son Programme d’Accélération des Revenus, lancé en Janvier 2022. Un programme que prône la marque haut et fort sur ses nouveaux packs «Breaks for Good». Un break plus engagé grâce auquel KITKAT® veut sensibiliser ses consommateurs à son engagement sur la traçabilité du cacao utilisé dans ses barres emblématiques, ainsi que ses actions plus positives sur place dans les pays producteurs.

Le programme encourage et permet aux familles de cacaoculteurs de s'engager dans des pratiques plus positives autour de quatre domaines : la scolarisation, l’amélioration des revenus, l’émancipation des femmes et les activités agroforestières.

Soutenir la scolarisation des enfants

Par le biais de ce projet, la marque aide les enfants des familles de cultivateurs de cacao à poursuivre leur apprentissage à l’école ou le commencer. L'inscription à l'école de tous les enfants du foyer âgés de 6 à 16 ans est une pratique encouragée au cœur du programme. La prime incitative à l'inscription à l'école aide à couvrir les coûts connexes de l'école - comme l'uniforme, les sacs, la papeterie et les stylos.

Crédit photo : Nestlé

Dans le cadre du Nestlé Caco plan, ce sont plus de 157 000 enfants qui ont bénéficié d'un programme de surveillance et de remédiation du travail des enfants (CLMRS) visant à les protéger contre les risques de travail des enfants.

Améliorer les revenus des cultivateurs

En faisant partie du programme, les familles de cultivateurs sont récompensées financièrement pour la bonne mise en œuvre de pratiques agricoles plus positives.

Crédit photo : Nestlé

Au cours des deux premières années, les familles de cultivateurs de cacao peuvent gagner jusqu'à 500 euros de primes directes par an en participant au programme et en atteignant les objectifs associés. Des primes directement versées aux familles (partagées équitablement à chaque membre du foyer) via des paiements mobiles sécurisés pour une simplicité et transparence garanties. À date, plus de 10 000 familles bénéficient de ces aides et l’objectif de la marque est d’inclure 160 000 familles de cacaoculteurs dans sa chaîne d’approvisionnement d’ici à 2030.

Soutenir l'émancipation des femmes

En se concentrant sur la famille, le programme encourage une plus grande autonomie des femmes en tant qu’agents d’un changement positif. La rémunération est répartie de manière égale entre les femmes et les hommes des familles. Une manière d’encourager une égalité hommes-femmes et de contribuer à des foyers plus équilibrés. Les femmes sont aussi largement encouragées à rejoindre des associations et se former sur différents sujets leurs permettant de renforcer leur rôle et responsabilité au cœur du foyer.

Crédit photo : Nestlé

Un approvisionnement plus durable en cacao

KITKAT® a été la première marque Nestlé® à se fournir exclusivement en cacao dans le cadre du Plan Cacao Nestlé et via des plantations de cacao certifiées Rainforest Alliance. Grâce à son programme lancé en 2022, la marque va encore plus loin pour apporter une traçabilité maximale de sa pâte de cacao utilisée dans les barres KITKAT® porteuses de l’allégation «Un break plus engagé» depuis les pays producteurs jusqu’à la barre de chocolat en passant par les usines KITKAT® à Hambourg et Sofia.

Cela permettra d'accroître la transparence et la responsabilité de la chaîne d'approvisionnement globale, tant en interne qu'à l'échelle du secteur, tout en offrant aux consommateurs une meilleure visibilité sur le sourcing de ces ingrédients.

S’engager à planter plus d’arbres

Enfin, ce programme vise à encourager la plantation d’arbres d’ombrages. En 2022, le Plan Cacao Nestlé a permis de distribuer plus d’1 million d’arbres fruitiers ou forestiers afin de contribuer à la préservation de la biodiversité et l’amélioration des sols. Des pratiques agricoles plus positives qui vont être encouragées encore davantage en 2024 avec plus d’arbres plantés pour soutenir l’écosystème local et continuer de fournir assez d’ombre aux cacaoyers.

Crédit photo : Nestlé

Le Programme d’Accélération des Revenus de Nestlé a jusqu’à présent soutenu plus de 10 000 familles en Côte d’Ivoire et s’étend cette année au Ghana pour inclure un total de 30 000 familles. D’ici 2030, le programme vise à atteindre environ 160 000 familles de producteurs de cacao dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en cacao de Nestlé afin de créer un impact à grande échelle.

Premier fruit de ce programme, la barre KITKAT® “Breaks for Good”, est disponible à la vente à partir de janvier 2024 dans 17 pays européens.

