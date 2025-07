Cette ville souterraine est cachée à 50 mètres en dessous de Tokyo, mais personne ne le sait

Cette ville, comparée à un temple, a une fonction bien précise pour la pérennité des Tokyoïtes et de leur ville grâce à une prouesse d’ingénierie.

Lorsqu’ils se rendent à Tokyo, les touristes sont nombreux à oublier d’aller visiter cette ville secrète de la capitale nippone. Il faut dire qu’elle est méconnue du grand public et extrêmement silencieuse. D’ailleurs, elle ne figure sur aucune carte de la ville alors qu’elle est ouverte aux visites.

C’est tout simplement parce que cette ville est située 50 mètres sous terre, à Kasukabe. Mais ne cherchez pas de monuments, jardins ou gratte-ciels à apercevoir. Le Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel (G-Cans) est un sanctuaire qui protège Tokyo et ses arrondissements de violentes crues, renseigne le site Géo.

Crédit photo : Wikipedia

En effet, la région de Tokyo est en proie aux typhons, cyclones tropicaux et pluies torrentielles. Aussi, la géographie de la ville, en forme de cuve, ne permet pas une exfiltration convenable des eaux. Alors, le Japon a fait parler ses talents en ingénierie pour bâtir une immense structure hydraulique.

Un tunnel géant pour protéger des risques d'inondations

Crédit photo : Wikipedia

Ce tunnel anti-inondation est l’un des plus grands systèmes souterrains de ce type au monde. Il doit son surnom de « temple souterrain » à cause des 59 piliers de béton qui soutiennent la structure. De plus, le G-Cans possède des colonnes de 18 mètres de haut dans un tunnel de 6,3 kilomètres de long.

Le tunnel renferme cinq cuves de stockage des eaux de 177 mètres de long, 78 mètres de large et 25 mètres de haut tous connectés entre eux. Ces puits détournent les eaux des rivières saturées de Edo-gawa, Kuramtsu, Naka ou Oootoshifurutone où ils sont placés. Les puits capturent l’excès d’eau afin que les rivières ne débordent pas puis la redirigent vers la rivière Edo, plus vaste, via un tunnel de 6,5 kilomètres (voir schéma ci-dessous).

Crédit photo : Web Japan

Cette prouesse d’ingénierie a vu sa construction s’achever en 2006 après treize ans de travaux et un milliard de dollars de coût. Aujourd’hui, les curieux peuvent aller visiter les cuves géantes et le musée en dehors de la saison des pluies (qui a lieu entre juin et novembre).

Crédit photo : Wikipedia

L’infrastructure aurait permis d’économiser 923 millions d'euros « de dégâts liés aux inondations », selon le ministère japonais de l’Aménagement du territoire. Le tunnel G-Cans pourrait être une solution d’avenir devant les risques toujours plus croissants de montées des eaux.