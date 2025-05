“Cette ville, c'est un film” : un silure de 2,17 mètres capturé sous les yeux de Jamel Debbouze en plein Paris

Ce jeudi 1er mai, Jamel Debbouze a filmé la capture impressionnante d’un silure de plus de deux mètres sur les quais de Seine, à Paris. La vidéo a fait un carton sur les réseaux sociaux.

Sous le soleil, la fête du Travail était propice à la détente et à la balade dans les rues de Paris. Accompagné de Mélissa Theuriau, Jamel Debbouze se promenait sur les quais de Seine, sur l’île Saint-Louis, dans le 1er arrondissement de Paris, ce jeudi 1er mai.

Il aperçoit alors un homme armé d’une canne à pêche en train de remonter un énorme poisson. Avec sa gouaille légendaire, l’humoriste a dégainé son téléphone pour filmer la scène et a échangé avec le pêcheur, un certain BIll François, qui est en réalité un biophysicien et naturaliste, auteur de plusieurs ouvrages.

Bill François explique alors à Jamel Debbouze qu’il est en train d’effectuer cette prise dans le cadre de son travail puisqu’il est chargé de surveiller la faune aquatique du fleuve parisien. Le poisson s'est tellement débattu qu'un passant est venu aider et a dû descendre vers la Seine pour le sortir de l'eau. Le tout sous le regard médusé du comédien.

Cette ville est un film 😭🐟 pic.twitter.com/rR8ZByicxD — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) May 1, 2025

Un silure nommé Jamel

Le poisson était un silure qui mesurait 2,17 mètres. L’objectif de la pêche n’était pas de capturer le poisson mais de le mesurer et de l’identifier. Une fois mesuré par le pêcheur, celui-ci a décroché l’hameçon pour le relâcher.

"Je fais une étude scientifique sur ces poissons donc on ne les abîme pas et on les laisse dans l’eau. Nous avons des hameçons spéciaux pour ne pas les blesser"

Crédit photo : iStock

Le silure est une sorte de poisson-chat, reconnaissable grâce à ses moustaches. Il est l'une des quarante espèces vivant dans la Seine, et certainement le plus grand. Leur taille moyenne avoisine 1,40 mètre, mais atteint parfois des records. En août 2020, un pêcheur avait sorti de la Seine un silure de 2,40 mètres et 90 kg.

Pour rendre hommage à l’humoriste, qui a suivi pas à pas la capture de ce silure, Bill François a décidé de baptiser le poisson “Jamel”.