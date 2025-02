Cette sublime ville méconnue des touristes, perchée à 700 mètres d'altitude, est un véritable havre de paix

Vous voulez partir en vacances au soleil loin de la foule et des touristes ? Pour cela, rendez-vous dans cette ville européenne méconnue, qui abrite un grand patrimoine historique.

Si vous voulez partir en vacances au soleil au printemps, nous avons trouvé la destination idéale pour vous. Il s’agit d’une ville méconnue, loin de la frénésie touristique, qui est un véritable havre de paix et vous permettra de profiter de votre séjour en toute tranquillité.

Cette ville ensoleillée est située en Andalousie, en Espagne. Elle reste peu fréquentée et loin de l’agitation des autres villes plus touristiques comme Grenade ainsi que cette ville idéale à visiter au printemps sans se ruiner. Cette destination plus calme est tout aussi charmante que les autres villes espagnoles. Voici de quelle ville il s’agit.

Crédit photo : iStock

Un havre de paix au soleil

Perchée au sommet d’une falaise à 700 mètres d’altitude, la ville de Ronda va plaire aux visiteurs. Elle surplombe un canyon de 100 mètres de profondeur appelé El Tajo et offre un panorama incroyable. Pour y accéder, vous devrez traverser l’un des trois ponts qui enjambent le canyon et profiterez d’une vue spectaculaire sur la falaise, comme le précise Biba Magazine.

Crédit photo : iStock

Sur place, vous aurez de nombreuses choses à voir et à visiter, ce qui fait de Ronda la ville idéale pour les curieux et les amateurs d’histoire. Vous pourrez vous promener dans la vieille ville pour découvrir les ruelles atypiques et étroites de Ronda, ainsi que ses maisons blanches. Cette destination a conservé une grande partie de son architecture mauresque. Vous pourrez ainsi visiter des mosquées et des bains arabes typiques de la ville.

En plus de cela, vous pourrez voir les arènes de Ronda. Construites en 1784, il s’agit des plus vieilles arènes d’Espagne. Ne manquez pas le Puento Nuevo, l’un des ponts les plus emblématiques du pays, ainsi que le Palais de Mondragon qui offre une vue magnifique sur la vallée du Tajo. Enfin, faites un tour à la Plaza de Toros de la Maestranza, l’une des plus grandes arènes espagnoles.

Crédit photo : iStock

Pour profiter au mieux de votre séjour à Ronda, il est recommandé de visiter cette ville au printemps ou en automne. Au printemps, privilégiez les mois de mars à mai, pour visiter Ronda sous des températures agréables et admirer la belle floraison dans la ville.