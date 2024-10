Voici les régions de France où les arbres sont le plus en mauvaise santé, selon cette carte inquiétante

Les arbres sont-ils en mauvaise santé dans votre région ? Découvrez-le grâce à une carte dévoilée par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

En France, les arbres sont en mauvaise santé et leur mortalité a doublé en 10 ans : voici le constat alarmant dressé par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Selon cette organisation, les arbres sont menacés par les conditions climatiques extrêmes comme la pénurie d’eau, les incendies, les températures élevées et la sécheresse, mais aussi certaines maladies liées à la prolifération des nuisibles comme les chenilles processionnaires.

Crédit photo : iStock

Pour parvenir à cette conclusion, l’IGN a réalisé un Inventaire forestier national et a évalué la santé des arbres selon leur nombre de branches mortes et la réduction des ramifications. D’après l’institut, la mortalité des arbres est un phénomène que l’on rertouve sur les trois quarts de la France.

“La mortalité des arbres a doublé en 10 ans. La surface forestière continue d’augmenter (elle représente aujourd’hui 17,5 millions d’hectares, soit 32% du territoire), mais la croissance du volume total des arbres ralentit. C’est le résultat du dérèglement climatique, la “tempête silencieuse” qui implique des conditions de plus en plus défavorables pour les arbres (manque d’eau, températures élevées) et la prolifération de bioagresseurs (champignons, insectes, bactéries). Ces phénomènes affectent directement la croissance des arbres et accroissent leur mortalité”, explique l’IGN sur X.

Une carte sur la santé des arbres

Pour savoir si les arbres sont en mauvaise santé dans votre région, découvrez cette carte dévoilée par l’IGN sur X. D’après les données récoltées par l’institut, on remarque que l’Est est la zone où les arbres sont le plus touchés. En comparaison, cette zone est la plus affectée par le changement climatique. Dans la région Grand Est, plus de 15% des arbres sont en mauvaise santé, ce qui est également le cas sur le littoral méditerranéen et dans le nord de la Corse.

Crédit photo : @IGNFrance / X

Comme le rapporte Futura Sciences, le sud-ouest de la France est également très touché car 10 à 15% des arbres sont en mauvaise santé. Même chose en Île-de-France et dans les régions centrales, où 5 à 10% des arbres sont touchés. Les arbres sont en revanche plus épargnés le long de la côte atlantique et dans le massif pyrénéen ainsi que dans le nord-ouest.

Crédit photo : @IGNFrance / X

En complément de ces informations, l’IGN a également dévoilé deux autres cartes qui révèlent le taux de boisement dans chaque département ainsi que le stock de carbone à l’hectare en France. Des informations importantes pour en savoir plus sur la santé des arbres sur notre territoire.

Crédit photo : @IGNFrance / X