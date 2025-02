Ne plantez surtout pas ces arbres près de votre maison

Si vous avez un jardin, ne plantez pas n’importe quel arbre près de votre maison. En effet, certains arbres peuvent faire de gros dégâts aux habitations.

Si vous vivez dans une maison, vous avez peut-être la chance d’avoir un jardin. Pour profiter de l’extérieur, vous pouvez créer votre petit potager ou planter un arbre afin d’embellir votre jardin et profiter d’un coin d’ombre naturel.

Crédit photo : iStock

Cependant, tous les arbres ne peuvent pas être plantés près d’une maison. Certains végétaux ont de trop grosses racines qui peuvent créer des dommages dans le sol comme des fissures et des déformations. Les arbres au feuillage dense ou avec beaucoup de fruits peuvent également boucher les gouttières, tout comme ceux aux branches fragiles. Enfin, certains arbres ne sont pas recommandés pour les personnes allergiques au pollen et d’autres dégagent une odeur très désagréable.

Pour toutes ces raisons, voici les arbres à ne jamais planter à côté d’une maison.

Les arbres aux grosses racines

Crédit photo : iStock

Certains arbres ont un système racinaire très étendu et puissant. C’est le cas du saule pleureur, dont les racines s’étendent jusqu’à 25 mètres et peuvent fissurer les allées et détruire des fondations. C’est aussi le cas du chêne, du peuplier d'Italie et de l’érable argenté, mais aussi de l’acacia et du bouleau. En plus d’avoir un immense système racinaire, ces deux derniers arbres peuvent provoquer des allergies au pollen. De son côté, l'aulne a des racines tellement denses qu'elles peuvent gêner la croissance des autres plantes, selon 20 Minutes.

Pour protéger les maisons, il est recommandé de planter ces arbres à au moins 10 à 15 mètres d’une habitation.

Les arbres envahissants

Crédit photo : iStock

Le marronnier ne doit pas être planté près d’une maison car il a des branches cassantes qui peuvent tomber en cas de vents violents et endommager une habitation, comme cette maison détruite par la chute d'un arbre. En plus, ses fruits et ses feuilles tombent abondamment et peuvent obstruer les gouttières.

Le peuplier est également un arbre envahissant car ses jeunes pousses peuvent envahir votre jardin et aller jusque sur le terrain de votre voisin. Quand elles tombent, ses feuilles abondantes peuvent également obstruer les conduits.

Les arbres déconseillés aux allergiques

Crédit photo : iStock

Si vous êtes allergique au pollen, vous devez éviter de planter de nombreux arbres près de votre maison, sous peine d'être enrhumé à chaque printemps. C'est le cas du frêne, du platane, de l'arbre à tapa et du bouleau.

Les arbres malodorants

Crédit photo : iStock

Si le poirier de Chine est connu pour sa floraison spectaculaire, il a un inconvénient majeur : il dégage une odeur très désagréable. Pour ne pas sentir cette mauvaise odeur en permanence, ne le plantez pas à côté de chez vous.

Que vous soyez allergique ou que vous souhaitiez simplement préserver votre maison, vous connaissez maintenant tous les arbres qui ne doivent pas être plantés près de chez vous.