Pour lutter contre la pollution plastique, des petites chenilles pourraient s’avérer très utiles.

De précieuses alliées.

Alors que le polyéthylène, utilisé pour fabriquer les sacs plastiques, met des siècles à se dégrader dans la nature, les chenilles sont capables de s’y attaquer en quelques dizaines de minutes.

Cette découverte a été mise en évidence par des chercheurs de l’Université de Cambridge et du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) dans une étude publiée en 2017 dans la revue Current Biology.

Des chenilles dévorent le plastique à la vitesse de l’éclair

C’est la biologiste du CSIC Federica Bertocchini qui a remarqué l’efficacité de ces insectes en 2017. Un jour, cette férue d’apiculture a débarrassé ses ruches de l’ennemi numéro 1 des abeilles : la chenille de la fausse teigne de la cire (Galleria mellonella).

Elle a ensuite placé les larves dans un sac plastique. Le hic ? Ces dernières ont percé de petits trous dans l’emballage avant de s’en évader en seulement quelques minutes.

Face à cette situation, la scientifique a décidé de mener une expérience en laboratoire pour voir jusqu’où elles pourraient aller.

Au total, 100 vers ont été introduits dans un sac de supermarché. Résultat : ces papillons en devenir ont fait des trous en 40 minutes. Ce n’est pas tout. Ils ont aussi dévoré près de 92 milligrammes de plastique en 12 heures.

Crédit Photo : CSIC Communications Department

Une piste intéressante pour lutter contre la pollution plastique

Leur performance est impressionnante face à celle d’une bactérie capable de dégrader le polyéthylène. Découverte en 2016, elle n’en consomme que 0,13 milligramme par par cm2 et par jour. Un écart pour le moins considérable.

Vous l’ignorez peut-être, mais le polyéthylène représente 40 % de la demande totale des produits en plastique en Europe. Chaque année, près de 80 millions de tonnes sont produites dans le monde.

Le hic ? Chaque déchet plastique rejeté dans l’environnement met entre 100 et 400 ans à disparaître, souligne le magazine Science & Vie.

Pour limiter cette pollution plastique, des solutions biologiques sont utilisées, comme des bactéries et des champignons qui se nourrissent de polyéthylène. Mais ce processus est beaucoup trop lent.

Les larves pourraient donc s’avérer utiles pour gagner du temps. La valorisation des déchets plastiques passe aussi par d’autres voies, comme cette maison en plastique recyclé.

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Les chercheurs font une nouvelle découverte

Par ailleurs, ces chenilles ne font pas que déchiqueter le plastique. Selon l’étude, elles contiennent des substances capables de briser les longues chaînes de polymères qui composent le plastique.

Cette particularité pourrait être liée à leur régime alimentaire. Les larves consomment en effet de la cire d’abeille.

À l’époque, les chercheurs ignoraient l’origine de cet agent. Il pourrait provenir des glandes salivaires ou des bactéries présentes dans l’intestin des insectes. Depuis lors, la même équipe s’est intéressée de près à sa source. En 2022, les scientifiques ont identifié deux enzymes dans la salive des larves.

Baptisées Demetra et Ceres, elles provoquent une réaction chimique qui décompose le polyéthylène à température ambiante. Une avancée remarquable !

La prochaine étape ? Reproduire ces molécules en laboratoire pour pouvoir recycler le plastique sans utiliser de petites bébêtes.