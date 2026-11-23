Pour sauver des tortues de l’extinction, une vaste opération d’éradication de rats a été menée sur l’île de Pinzón, en Équateur.

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Vous l’ignorez peut-être, mais la tortue géante de Pinzón, une sous-espèce de tortue géante des Galápagos, a failli disparaître au XIXe siècle. La raison ? Les tortues étaient chassées par les baleiniers.

Face à cette situation, des moyens ont été mis en œuvre pour éradiquer les rongeurs et sauver les reptiles. Ce plan d’éradication n'est pas sans rappeler celui mené sur cette île australienne.

Des rats menacent les tortues de Pinzón

Introduits accidentellement par des baleiniers et des pirates dans les années 1890, les rats noirs ont fait des ravages sur l’île de Pinzón, située dans l'archipel des Galápagos. Et pour cause : ils s’attaquaient à la faune locale, dont les petites tortues à peine écloses et les oisillons.

En 1959, l’Équateur a décidé de créer le parc national des Galápagos afin de protéger la biodiversité de l’archipel. À l’époque, Pinzón ne comptait plus que 100 à 200 tortues adultes et aucun bébé tortue n’avait survécu depuis environ soixante ans.

Dès 1965, des œufs ont été transportés sur l’île de Santa Cruz pour leur offrir une chance de survie. Une fois éclos, les jeunes spécimens ont été élevés en captivité.

Cinq ans plus tard, en décembre 1970, vingt individus ont été relâchés sur l’île de Pinzón. Ils étaient alors suffisamment grands et forts pour résister aux attaques des rats.

Crédit Photo : Rodrigo Buendia / AFP

Une vaste opération d’éradication pour débarrasser l’île des rongeurs

En 2012, les autorités locales ont lancé une opération d’envergure pour se débarrasser des rongeurs.

Au total, 18 kilomètres carrés de l'île Pinzón ont été recouverts d’appâts empoisonnés pour venir à bout des populations invasives, rapporte Reptiles Magazine. Une méthode qui rappelle celle employée sur l’île de Géorgie du Sud.

L’objectif numéro un était alors d’éliminer les rats pour que les tortues de Pinzón puissent se reproduire sans que leurs petits ne deviennent la proie de ces mammifères. Ailleurs aux Galápagos, l’éradication des chèvres invasives a également été menée pour protéger les tortues géantes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette campagne d’éradication, qui représentait un faible risque pour la faune et la flore indigènes, a porté ses fruits. Après un an de surveillance, l’île a été déclarée exempte de rats.

« En tant que biologiste, j'ai eu du mal à croire que tous les rats aient été tués. Mais il semble que ce soit le cas », avait déclaré à l’époque James Gibbs, un professeur américain qui avait participé aux opérations de suivi sur l’île, dans les colonnes du Guardian.

Crédit Photo : Rodrigo Buendia / AFP

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Des jeunes tortues survivent pour la première fois en 100 ans

Une autre surprise attendait les chercheurs ! En décembre 2014, les premiers bébés tortues ayant survécu à l’état sauvage depuis plus de 100 ans ont été observés.

Sur place, les scientifiques avaient observé dix bébés tortues. Cette bonne nouvelle venait conclure près de 60 années d’efforts de conservation.

« Cette nouvelle bande de petits gars est l’un des résultats importants de la campagne d’éradication des rats, c’est une preuve tangible qu’avec du dévouement, du travail acharné et du cœur, le travail de conservation peut amener un changement positif », avait indiqué James Gibbs sur son blog de la Galapagos Conservancy.

En 2021, la population de tortues géantes de Pinzón était estimée entre 975 et 1 100 individus. En avril 2025, une tortue géante des Galápagos de 97 ans a fait parler d’elle après être devenue maman pour la première fois.