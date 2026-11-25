Dans le Haut-Rhin, un couple d’agriculteurs a redonné une seconde vie à une ancienne friche en faisant pousser une grande quantité de fruits et de légumes.

Machiel Van Nieuwenhove et Cécilia Schuppisser-Koch sont à la tête d’une ferme biologique diversifiée.

Ce couple d’agriculteurs a installé son exploitation dans une ancienne friche industrielle située à Burnhaupt-le-Haut, dans le Haut-Rhin. Un terrain qui abritait autrefois une usine de briques.

Ils transforment une ancienne friche en exploitation agricole

Baptisée « Les Jardins de la Briquette », cette structure a bien changé en trois ans. Aujourd’hui, elle arbore des rangées de fleurs, de fruits et de légumes.

Au total, le terrain s’étend sur 2,5 hectares et est exploité depuis 2023 par Machiel Van Nieuwenhove et Cécilia Schuppisser-Koch.

Les deux jeunes gens avaient un but précis : transformer cette friche grâce à l’agriculture régénérative.

« On était sur une vraie friche, et le sol, même s'il était à côté de la Doller (une rivière du Haut-Rhin, ndlr), n'était pas terrible », raconte Machiel Van Nieuwenhove à France 3 Grand Est.

Au fil du temps, les principaux concernés sont parvenus à transformer la terre pour la rendre cultivable.

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Régénérer l’écosystème

Pour y parvenir, ils pratiquent la rotation des cultures afin de préserver la fertilité du sol. En d’autres termes, ils ne cultivent pas les mêmes légumes au même endroit.

Par ailleurs, le potager est aménagé en arc de cercle pour suivre la course du soleil. Enfin, le couple utilise des copeaux de bois et du compost pour enrichir et structurer la terre.

« Ça garde l'humidité, et ça devient du terreau. On peut même voir des réseaux de champignons, là. Le sol vit », explique Machiel Van Nieuwenhove.

Grâce à ces procédés, le terrain se dépollue petit à petit.

« L'agriculture peut être destructive. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire l'inverse : régénérer l’écosystème », ajoute le jeune homme au média régional.

Crédit Photo : Capture d'écran / Les Jardins de la Briquette

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Trois tonnes de fruits et de légumes en six mois

L’année dernière, Machiel Van Nieuwenhove et Cécilia Schuppisser-Koch ont ainsi récolté trois tonnes de fruits et légumes sur 750 m², et ce, en six mois.

Fleurs, arbres fruitiers, plantations de tomates, carottes, rhubarbes… Les Jardins de la Briquette regorgent désormais de plantations. Et le couple va continuer à développer son exploitation, qui emploie quatre personnes.

Comme le précise France 3 Grand Est, les agriculteurs prévoient de planter des haies pour former une « ceinture de verdure ». Ils envisagent aussi de créer des zones humides en installant des étangs et des mares.

Leur prochain objectif ? Vivre entièrement des récoltes de leur jardin. En Tasmanie, un horticulteur installé dans une tiny house sous serre vend lui aussi une partie de ses légumes à un restaurant.

« Je me paye un SMIC sur six mois… Avec un bébé et un crédit pour la maison, ça ne suffit pas », conclut Machiel Van Nieuwenhove.

On croise les doigts pour eux !