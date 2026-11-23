Noor Ouarzazate reste l'une des grandes références de la transition énergétique africaine et illustre parfaitement la manière dont le Maroc a su transformer le fort ensoleillement du désert en un atout stratégique pour son économie.

Au Maroc, le complexe solaire de Noor Ouarzazate, qui s’étend sur plus de 3 000 hectares, permet de produire une électricité propre et pilotable à grande échelle, couvrant les besoins de plus de 1,1 million de Marocains tout en évitant l'émission d'environ 760 000 tonnes de CO₂ par an.

Aux abords d’Ouarzazate, aux portes du Sahara, le Maroc a inauguré en 2016 la première phase de l’un des projets énergétiques les plus ambitieux du continent africain. Il s’agit du complexe solaire Noor Ouarzazate, une infrastructure considérée comme l’une des plus grandes installations solaires au monde et qui est devenue l’un des symboles de la stratégie marocaine visant à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger.

Quatre centrales ultrapuissantes

La première phase, Noor I, a été inaugurée par le roi Mohammed VI en février 2016. Au fil des ans, les centrales Noor II, Noor III et Noor IV sont venues s’y ajouter, pour atteindre une puissance installée totale d’environ 580 MW, suffisante pour répondre aux besoins en électricité de plus d’un million de personnes, selon les données recueillies par des organismes internationaux et des médias spécialisés.

La gigantesque ferme solaire s'étend sur environ 3 000 hectares et combine différentes technologies. Noor I et Noor II utilisent des miroirs cylindro-paraboliques qui concentrent le rayonnement solaire, tandis que Noor III emploie une spectaculaire tour solaire d'environ 250 mètres entourée de milliers d'héliostats. Noor IV intègre une technologie photovoltaïque conventionnelle.

Il produit de l’électricité même sans soleil

L’un des aspects les plus innovants du projet réside dans sa capacité à continuer de produire de l’électricité d’origine solaire après le coucher du soleil. Une partie de l’énergie thermique captée pendant la journée est stockée dans des sels fondus, ce qui permet de produire de l’électricité pendant plusieurs heures pendant la nuit et de surmonter l’une des principales limites historiques de l’énergie solaire.

Cette infrastructure a été développée par l’agence publique marocaine MASEN en collaboration avec des partenaires internationaux et a mobilisé plus de 3 milliards de dollars d’investissements. Outre le renforcement de la sécurité énergétique du pays, elle contribue aux objectifs du Maroc visant à ce que plus de la moitié de sa capacité électrique provienne de sources renouvelables.

Selon les données publiées par les autorités marocaines, le complexe permet d'éviter le rejet d'environ 760 000 tonnes de CO₂ par an, ce qui équivaut à la consommation énergétique d'environ 1,1 million de citoyens marocains. Il a également favorisé la création d'emplois, la formation technique et divers programmes de développement local dans la région d'Ouarzazate.

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Une centrale qui ne fonctionne pas à plein régime

En 2026, le complexe solaire de Noor Ouarzazate est globalement en exploitation, mais connaît une situation contrastée entre les performances record de sa première unité et des travaux lourds de modernisation sur sa tour solaire.

En janvier 2026, l'exploitant ACWA Power et Masen ont annoncé que la centrale Noor I avait franchi un cap historique sur l'année 2025 avec une production de 500,8 GWh, dépassant pour la première fois sa production annuelle de référence depuis sa mise en service. En revanche, la centrale Noor 3 a connu quelques mésaventures dans son fonctionnement.

Après un long arrêt entre février 2024 et avril 2025 dû à une fuite sur son réservoir de sels fondus, la centrale à tour avait repris son activité en mode « conservateur ». En juillet 2026, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt technique programmé afin de basculer vers un nouveau réservoir de sels chauds tout juste achevé, visant à restaurer durablement sa fiabilité.