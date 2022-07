Avec ses 3 mètres de large, la plus grande espèce de nénuphar au monde découverte au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de nénuphar. Avec des feuilles de 3 mètres de large, elle est la plus grande au monde.

Carlos Madgalena et Lucy Smith sont deux chercheurs qui ont publié une récente découverte ce lundi 4 juillet dans la revue scientifique Frontiers in Plant Science. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de nénuphar dans les jardins botaniques de Kew, au Royaume-Uni, qui accueille près de 2 millions de visiteurs chaque année.

Crédit photo : RBG Kew

La nouvelle espèce de nénuphar découverte répond au nom de Victoria boliviana et est la plus grande au monde, puisque les feuilles de cette plante mesurent trois mètres de large. Les nénuphars ont poussé pendant quatre ans dans la serre à Kew, jusqu’à ce que les scientifiques découvrent qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce.

« En fait, nous avons caché ce merveilleux secret à la vue de tous pendant tout ce temps, a expliqué Lucy Smith. Lorsque j’ai enfin pu observer une fleur complètement ouverte, c’est là que j’ai vraiment compris qu’il s’agissait de quelque chose de complètement différent des autres espèces. C’était une fleur spectaculaire, l’une des plus grandes que je n’avais jamais vues ! La coloration et les structures étaient très différentes de celles des autres espèces. »

Les plus grands nénuphars au monde

Ces nénuphars sont originaires de Bolivie et sont reconnaissables par leurs fleurs qui s’ouvrent chacune leur tour, exclusivement pendant la nuit. Les fleurs sont blanches et roses, avec des petits pics. Cela fait 100 ans que les chercheurs n’avaient pas découvert de nouvelle espèce de nénuphar.

Crédit photo : RBG Kew

Cette plante ressemble à deux autres espèces déjà connues, la Victoria amazonica et la Victoria cruziana.

« Face à un rythme rapide de perte de biodiversité, décrire de nouvelles espèces est une tâche d’une importance fondamentale. Nous espérons que notre cadre multidisciplinaire pourra inspirer d’autres chercheurs qui recherchent des approches pour identifier rapidement et de manière robuste de nouvelles espèces », a affirmé Natalia Przelomska, spécialiste de la biodiversité et chercheur et génomique.

Crédit photo : RBG Kew

Si vous souhaitez admirer ces nénuphars géants, les jardins de Kew sont les seuls endroits au monde où il est possible de voir les trois espèces différentes : la Victoria amazonica, la cruziana et maintenant boliviana. Les trois nénuphars vivent côte à côte dans les jardins britanniques.