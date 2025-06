Voyager au Royaume-Uni avec un jambon-beurre peut vous coûter 5 900 euros d'amende

Si vous comptez vous rendre au Royaume-Uni, il existe une nouvelle règle très stricte concernant les aliments à transporter. Avoir un simple sandwich jambon-beurre pourrait vous exposer à une très lourde amende.

Voilà une loi que vous devriez mieux connaître si jamais vous décidez de vous rendre au Royaume-Uni. En effet, depuis le 12 avril dernier, les voyageurs en provenance de l’Union européenne décidant de franchir la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni ne peuvent plus emporter avec eux certaines denrées alimentaires.

Parmi ces aliments interdits, on trouve notamment les sandwichs, les fromages, les charcuteries, les viandes crues et les produits laitiers, qu’ils soient emballés, conditionnés sous vide ou achetés en zone détaxée. Une règle qui s’applique quelque soit le moyen de transport utilisé.

Crédit photo : iStockCrédit photo : iStock

Ces restrictions font suite à l’apparition de plusieurs maladies animales dont la fièvre aphteuse qui touche principalement les bovins, moutons, les chèvres mais aussi les porcs sur le territoire mais aussi sur l’ensemble de l’Europe. Cette mesure temporaire a été prise par le gouvernement britannique afin de protéger la filière agricole.

Une amende très salée

En revanche, il reste possible de rentrer au Royaume-Uni, en provenance de l’Union européenne, avec certains aliments tels que du poisson, de la volaille (poulet, canard, oie et tout autre produit à base de ces aliments), ou encore d’autres produits animaliers tels que les œufs et du miel.

Il existe par ailleurs des exceptions sur les aliments interdits, notamment pour le lait en poudre destiné aux nourrissons ou les produits à usage médical. Par ailleurs, le chocolat, les confiseries, le pain, les gâteaux et les pâtes restent autorisés en quantité limitée.

Crédit photo : iStock

Le gouvernement britannique précise que quiconque entrant sur leur territoire avec des produits interdits devra les remettre à la douane ou les faire saisir et détruire. Dans les cas les plus graves, ceux qui ne respectent pas la législation risquent une amende très salée, puisqu’elle peut atteindre 5 000 £, soit environ 5 900 €. Ça fait cher le casse-dalle !