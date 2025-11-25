Les personnes qui installent le sapin de Noël dès le mois de novembre ont toutes ce trait de personnalité en commun

Par simple envie ou par organisation, décorer sa maison et son sapin pour les fêtes de Noël traduit en fait un trait de personnalité bien spécial, selon les psychologues.

Décorer son sapin de Noël en avance : le signe de personnes sentimentales

Crédit photo : Drazen Zigic/ iStock

Dans une semaine, nous serons au mois de décembre. Ce sera le bon moment pour commencer à décorer sa maison et son sapin de Noël. À moins que vous n'ayez pas attendu pour le faire. De ce fait, vous faites partie des personnes qui décorent leur foyer dès le mois de novembre. Vous pensez que cela ne veut rien dire, en apparence ? Cette habitude révèle en fait une facette insoupçonnée de votre personnalité.

Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à installer leurs décorations de Noël de plus en plus tôt. Peut-être est-ce dû à l’influence des pubs, qui incitent à s’y mettre un à deux mois à l’avance ? Sauf que des psychologues de l’Université de Pepperdine, à Malibu ont une autre opinion.

Dans cette étude menée par le professeur et psychologue-clinicien Erlanger A. Turner, les personnes qui prennent de l’avance pour décorer leur maison pour Noël sont toutes « sentimentales ».

Un désir de contrôle et une trop forte anticipation

Crédit photo : Drazen Zigic/ iStock

Installer bien en amont ses décorations de Noël n’est pas un signe d’organisation. Selon le professeur Erlanger A. Turner, ces personnes ont très envie de revivre des moments de joie de leur enfance liés aux fêtes de fin d’année. Ainsi, elles anticipent beaucoup trop des moments plus légers à venir :

« Le fait d'installer les décorations de Noël en avance est lié à la nostalgie et au désir de recréer ces moments heureux vécus dans le passé », affirme le professeur.

Cette activité détente à faire seul ou en famille est également le moment de se couper du train de vie effréné que l’on mène. Les chercheurs ont noté dans leur étude que les personnes stressées sont souvent celles qui décorent le sapin et la maison. Tout comme celles qui ont besoin de contrôler les choses. Les décorations jouent alors le rôle de marqueurs visuels rappelant que des moments plus joyeux approchent.

Ainsi, installées plus tôt, les décorations ont un impact positif sur l’humeur de ces personnes, qui ont souvent des « liens émotionnels profonds avec les autres ». C’est ce que confirme une autre étude publiée dans la revue Journal of Environmental Psychology. Ces personnes sont plus sociables. Dès lors, en installant leurs décorations dès le mois de novembre, elles profitent de la magie des fêtes plus longtemps.