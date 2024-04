En Corée du Sud, des scientifiques créent un réacteur capable de chauffer à... 100 millions de degrés pendant 48 secondes

En Corée du Sud, tous les records de températures ont récemment été battus. Des scientifiques ont réussi à faire chauffer un réacteur à 100 millions de degrés pendant 48 secondes, soit une température sept fois plus chaude que celle du Soleil.

Entre décembre 2023 et février 2024, les scientifiques de l’Institut coréen de l’énergie de fusion (KFE), en Corée du Sud, ont conçu un appareil incroyable. Nommé KSTAR, il s’agit d’un outil de recherche de fusion nucléaire capable de battre tous les records de température actuels.

En effet, le réacteur a réussi à atteindre les 100 millions de degrés pendant 48 secondes. Une température sept fois plus chaude que le cœur du Soleil. En réalisant cet exploit, les chercheurs ont battu leur précédent record qui avait permis de maintenir cette même température pendant 30 secondes.

100 millions de degrés

Pour parvenir à cette température, de l’hydrogène est placé dans un réacteur et sous l’effet de la chaleur, du plasma se forme, dans lequel des atomes d’hydrogène vont fusionner pour donner de l’hélium. Ainsi, les atomes sont capables de générer une puissante énergie qui pourrait aider les chercheurs à développer la fusion nucléaire. En Corée du Sud, cet appareil a reçu le surnom de “soleil artificiel” puisqu’il utilise le même fonctionnement qui permet aux étoiles et au Soleil de briller.

Crédit photo : iStock

Cet exploit est un enjeu majeur car avec la fusion nucléaire, nous n’aurions plus besoin de centrales nucléaires pour produire de l’énergie. Ainsi, nous pourrions utiliser la fusion nucléaire comme source d’énergie propre et viable. Par la suite, les scientifiques vont continuer leurs recherches dans le but de maintenir cette température le plus longtemps possible. L’objectif est de faire chauffer le réacteur à 100 millions de degrés pendant 300 secondes, soit 5 minutes.