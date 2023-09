Séoul : un tunnel secret de 3000 mètres carrés découvert sous la plus célèbre place de la ville

À Séoul, en Corée du Sud, les autorités ont découvert l’existence d’un immense tunnel à 13 mètres de profondeur sous la célèbre place Seoul Plaza.

Même dans les endroits les plus fréquentés du monde, il existe des espaces cachés et inexplorés ! Ce qui rend la découverte si incroyable ! C’est le cas de ce mystérieux tunnel détecté récemment à 13 mètres de profondeur sous la Seoul Plaza, la plus célèbre place de la capitale de la Corée du Sud.

Crédit photo : iStock

Dans les détails, il s’agit d’un espace vide de 335 mètres de long, pour un volume total de 3000 mètres carrés. Un tunnel immense dont l’origine et l’utilité restent encore un mystère, même pour les autorités.

L’espace a été complètement laissé à l’abandon pendant des décennies, à tel point que des stalactites pendent au plafond. Depuis le 11 septembre 2023, la municipalité a mis en place des visites publiques guidées, en attendant de savoir quoi faire de cet espace.

Masques anti-poussière, casque de sécurité et chaussures de protection sont alors mis à disposition des visiteurs, qui entrent dans le tunnel par la porte arrière d’une ludothèque aujourd’hui démolie, dans laquelle se trouvait une salle d’arcades souterraine.

My latest for the Guardian on Seoul's secret underground tunnel unveiled to the public for the first time. Even city officials are unsure of the purpose of the mysterious chamber beneath Seoul Plaza, though it was probably made during subway construction. https://t.co/DnhfnVjE3x