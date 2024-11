Pour échapper au service militaire, un Sud-Coréen devient volontairement obèse... mais son plan se retourne contre lui

En Corée du Sud, un jeune homme âgé de 26 ans a tenté d’échapper au service militaire obligatoire en devenant volontairement obèse. Un geste qui lui a valu une condamnation pénale.

Il n’avait vraiment pas envie d’y aller, et sa stratégie a presque payé ! Selon The Korea Herald, un Sud-Coréen âgé de 26 ans a sacrifié son corps afin de ne pas être en capacité d’effectuer son service militaire. Et pas qu’un peu.

En 2017, il est déclaré apte au combat, sans être obligé de faire son service militaire de façon immédiate, après un premier examen médical. En effet, au Pays du matin frais, le service militaire est obligatoire pour les hommes, d’une durée de 18 mois, et doit être effectué entre 18 et 28 ans.

Les années passent et le jeune homme entreprend une initiative risquée pour pouvoir y échapper. Sur les conseils d’un ami, qui lui prodigue un régime alimentaire spécial pour prendre du poids, il double alors sa consommation quotidienne et augmente très fortement sa consommation en eau.

Crédit photo : iStock

En juin 2023, un nouvel examen médical est pratiqué et la prise de poids constatée est impressionnante. Du haut de ses 1,69 mètre, il pèse 102,3 kilos. Son indice de masse corporelle (IMC) s'élève à 35,8, classant le jeune homme parmi les cas d’obésité sévère.

Une peine de prison à la place du service militaire

Bien évidemment, cette prise de poids anormale n’a pas échappé aux autorités médicales et militaires. Bien qu'exempté de service militaire, ce qu’il voulait, le Sud-Coréen s’est vu attribuer un poste au sein d’une agence gouvernementale, n’impliquant pas de combattre et lui permettant de rester vivre à son domicile.

En revanche, ce dimanche 24 novembre, il a été condamné pénalement pour avoir tenté d’échapper au service militaire obligatoire. Il a bénéficié d’un verdict clément car il a écopé d’un an de prison avec sursis, alors que la loi prévoit qu’une peine de trois ans maximum peut être prononcée en cas de non-respect de cette obligation. Le tribunal a retenu qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, son ami, âgé de 18 ans, qui lui avait prodigué des conseils nutritionnels, a également été condamné à six mois de prison avec sursis à cause de sa complicité. Au procès, il a pourtant nié les faits, assurant qu’il était persuadé que son ami ne suivrait jamais sérieusement ses conseils.

En Corée du Sud, si le service militaire reste obligatoire pour tous les hommes, il existe une exception pour les sportifs de haut niveau ayant remporté une médaille. Depuis 2020, un amendement de la loi sur le service militaire permet également aux artistes de K-pop de différer leur service militaire jusqu’à leurs 30 ans.