Cette série d'horreur a tellement bluffé les abonnés qu'ils supplient Netflix de sortir une suite

Sur Netflix, une série d’horreur au score presque parfait a conquis les spectateurs en 2019. Depuis lors, ils se demandent s’il y aura une nouvelle saison.

Les programmes historiques ont le vent en poupe sur Netflix. C’est le cas de cette série notée 100%. On retrouve aussi ce film d’espionnage qui fait le buzz chez les internautes.

En 2019, une fiction venue tout droit de Corée du Sud n’a pas manqué de séduire de nombreux spectateurs. Il faut dire que le show télévisé réunit tous les ingrédients pour plaire : une avalanche de zombies en plein Moyen Âge.

Le pitch ? « Inquiétés par les étranges rumeurs qui entourent leur roi malade, les habitants d'un royaume se tournent vers le prince héritier pour les protéger d'un fléau mystérieux », détaille le synopsis officiel.

Intitulée « Kingdom », la série compte deux saisons et un épisode spécial « Kingdom : Ashin of The North ». À l’époque, celle-ci a rencontré un très beau succès critique. Elle a notamment décroché le score presque parfait de 98% sur Rotten Tomatoes.

Cinq ans après sa sortie sur la plateforme de streaming, la série continue de faire parler d’elle, et ce, pour une raison précise.

Les fans de la série réclament une saison 3

Comme le rapporte le site Unilad, les fans de « Kingdom » attendent la suite avec impatience et supplient le géant du streaming de sortir la saison 3, comme le montrent ces commentaires repérés sur le net.

« Je viens de me rappeler…nous n’avons toujours pas eu de saison 3 pour Kingdom. Pourquoi ? » ; « Superbe histoire ! Le développement et la motivation des personnages sont intéressants et crédibles. J’ai besoin de plus !!! », peut-on lire.

Crédit Photo : Netflix

Sur internet, des fans ont également encouragé d’autres utilisateurs Netflix à regarder la série.

« Kingdom est un drame coréen avec des zombies (…) C’est la meilleure série de zombies que j’ai jamais regardée de ma vie. Oh…et tout le monde porte des chapeaux vraiment cool », a commenté un internaute sur Reddit.

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la saison 3. Néanmoins, les créateurs de « Kingdom » se sont exprimés à ce sujet.

« Je mentirais en disant qu'il n'y a pas de pression. La pression est inévitable à ce stade », a indiqué le scénariste de la série.

Crédit Photo : Netflix

Une chose est sûre : les fans de « Kingdom » devront prendre leur mal en patience.