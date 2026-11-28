En 2016, à 16 ans, Alex Weber découvre des milliers de balles de golf sous l’eau près de Pebble Beach et entreprend de les ramasser avec son père.

Il y a de ces découvertes qui nous marquent à vie. Alors qu’elle n’avait que 16 ans au moment des faits, Alex Weber, passionnée de plongée, s’est offert une excursion en compagnie de son père au fond d'une crique de Pebble Beach, en Californie. À sa grande surprise, dans les profondeurs se trouvait un objet inattendu en très grande quantité : des balles de golf. Selon le récit de la jeune fille, de son père ainsi que des proches qui les ont accompagnés, les fonds étaient tapissés de milliers de balles de golf.

Face à cette découverte, son père et leurs amis ont décidé d'entreprendre d'en récupérer le maximum possible durant près de deux ans. La totalité du butin : 50 681 balles de golf. Oui, vous avez bien lu ! Si celles-ci se sont retrouvées dans cet endroit, c'est en raison des différents clubs de golf qui entourent la zone.



Crédit : The Plastic Pick-Up

Une découverte qui révèle une véritable catastrophe écologique

À la suite de cette découverte, la jeune femme, horrifiée par l'impact écologique, a collaboré avec Matt Savoca, chercheur à l'université Stanford. Son but ? Publier une étude dans la revue Marine Pollution Bulletin.

Dans ce rapport, on apprend notamment que les balles de golf abandonnées dans l'océan se dégradent et libèrent des microplastiques ainsi que des composés de zinc potentiellement toxiques pour l'environnement marin.



Crédit : The Plastic Pick-Up

"Un coup de poignard en plein cœur"



Interrogée par le média KQED, elle s’est confiée sur cette découverte :

« On ne voyait pas le sable. Il était complètement blanc. Tu baisses les yeux et tu te dis : “Qu'est-ce que cela fait là ?” » Face à cette terreur écologique, Alex a « eu l’impression de recevoir un coup de poignard en plein cœur ». Elle avait ajouté : « Si quelqu'un pouvait voir ce que nous voyons sous l'eau, ce serait inacceptable. »





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Crédit : The Plastic Pick-Up Crédit : The Plastic Pick-Up

Une jeune femme engagée pour la protection des océans



Aujourd'hui âgée d'environ 25 ans, Alex Weber poursuit son engagement dans la protection de l'environnement. Avec Jack Johnston, elle a fondé The Plastic Pick-Up, une organisation destinée à lutter contre la pollution marine.

Elle partage encore sur son site officiel des informations sur l'évolution de la lutte contre la pollution des océans. Chapeau !