Un golfeur de 91 ans réalise le premier Ace de sa vie et immortalise son exploit dans une vidéo touchante

Willie Clinton, 91 ans, a réalisé un exploit dont il se souviendra à Dublin lors d’une partie de golf. Une histoire émouvante. Zoom.

C’est la vidéo mignonne du jour. Alors qu’il est passionné de golf, Willie Clinton a toujours voulu perfectionner son swing. Pourtant, il n’a jamais réussi à faire un coup de maître : celui où l’on met sa balle dans le trou du premier coup. Pourtant, le week-end dernier, l'homme de 91 ans, a enfin réalisé ce rare exploit.

Comme le rapporte Loop, à 91 ans, Willie Clinton a réalisé un exploit au Forrest Little Golf Club de Dublin. En effet, après avoir parcouru l’ensemble du parcours de golf, ce qui pour une personne de cet âge peut déjà s'avérer être une activité physique éreintante, l’homme a réussi à mettre sa balle de golf dans le trou en un seul coup. Cet exploit porte un nom : l’Ace. En quoi cela consiste-t-il ? C’est lorsque le jeu est parfait et que la balle file droit dans le trou en un seul coup frappé depuis le point de départ. C’est un évènement rare dans une carrière.

L’établissement Forrest Little Golf Club a tenu à immortaliser ce rare moment afin que Willie Clinton en garde un merveilleux souvenir. Ainsi, sur une vidéo partagée sur Twitter, l’homme de 91 ans se dirige vers le trou afin de vérifier si la balle y est bien et découvre avec joie l’exploit qu’il a réalisé. Le sourire aux lèvres, l’homme s’extasie. Et on peut aisément le comprendre. Un instant magique et touchant qui restera gravé dans sa mémoire. La vidéo a été vue près de 70 000 fois. Un véritable carton plein !

Huge congrats to Willie Clinton, who, at 91, had his first ever hole - in - one at the 11th last weekend. pic.twitter.com/vUPnjEb2QZ