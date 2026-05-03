Un couple passionné de plongée se marie sous l'eau à l'île Maurice

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Le couple en train de danser sous l'eau

Passionné de plongée sous-marine, un couple s’est marié sous l’eau pour célébrer son amour, offrant une expérience unique immortalisée en images.

Sibylle Blumenthal et Rob Buurveld, tous deux âgés de 55 ans, ont fait de l’océan leur autel le 6 avril, lors d’une cérémonie de mariage sous-marine à Cap Malheureux, au nord de l’île Maurice, où ils ont échangé leurs vœux.

Photo de la cérémonie Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Un couple passionné de plongée se marie sous l’eau

Comme le rapporte People, les deux époux sont de grands passionnés de plongée sous-marine. Ils se sont rencontrés grâce à un ami commun et sont peu à peu tombés amoureux en plongeant ensemble.

Il y a trois ans, ils ont décidé de quitter l’Europe pour s’installer à Bali afin de s’adonner à leur activité préférée le plus souvent possible.

Après douze ans d’exploration des fonds marins main dans la main, Sibylle et Rob ont fait le choix de se marier… sous l’eau.

« Cela nous a semblé être le moyen idéal de nous marier », raconte le couple au magazine américain.

Les deux tourtereaux se sont unis en toute intimité, sans aucun invité. Ils ont d’abord officialisé leur union et signé les documents administratifs sur un bateau, avant de rejoindre leur site de plongée. 

Équipés de masques, ils ont rejoint le fond sableux aménagé pour l’occasion : une arche de feuilles de palmier et de fleurs blanches, ainsi qu’un seau de boissons festives et quelques décorations tropicales.

Photo de la cérémonie Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Une cérémonie aquatique symbolique

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Pour cette occasion unique, Sibylle et Rob ont délaissé leurs tenues habituelles pour une robe de mariée et un costume.

Lors de la cérémonie, la femme a flotté jusqu’à son futur époux, pieds nus et un bouquet de fleurs de frangipanier blanches et jaunes à la main.

« C’était un moment très spécial, mais un peu étrange de rentrer dans l’eau sans palmes. La robe avait de petits plombs cousus à l’intérieur pour la maintenir en place, je portais une ceinture de lest blanche en dessous ainsi que des poids aux chevilles », se souvient Sibylle.

Photo de la cérémonie Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Sous l’eau, le couple a échangé des vœux supplémentaires avant de signifier leur « oui » avec le signe de plongée « OK ». Ils se sont ensuite passé leurs alliances, conservées dans un coquillage, avant de sceller leur union par un baiser et une première danse sous-marine.

À noter que les époux partageaient la même réserve d’air, grâce à une seule bouteille de plongée portée par Rob.

« Partager l’air pendant la cérémonie m’a semblé très symbolique », confie son épouse.

Photo de la cérémonie Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Après leurs noces atypiques, les mariés ont appelé leurs proches pour partager la bonne nouvelle.

« Tout le monde était très heureux pour nous et a trouvé que cela avait totalement du sens », conclut le couple.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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