Un couple passionné de plongée se marie sous l'eau à l'île Maurice

Passionné de plongée sous-marine, un couple s’est marié sous l’eau pour célébrer son amour, offrant une expérience unique immortalisée en images.

Sibylle Blumenthal et Rob Buurveld, tous deux âgés de 55 ans, ont fait de l’océan leur autel le 6 avril, lors d’une cérémonie de mariage sous-marine à Cap Malheureux, au nord de l’île Maurice, où ils ont échangé leurs vœux.

Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Un couple passionné de plongée se marie sous l’eau

Comme le rapporte People, les deux époux sont de grands passionnés de plongée sous-marine. Ils se sont rencontrés grâce à un ami commun et sont peu à peu tombés amoureux en plongeant ensemble.

Il y a trois ans, ils ont décidé de quitter l’Europe pour s’installer à Bali afin de s’adonner à leur activité préférée le plus souvent possible.

Après douze ans d’exploration des fonds marins main dans la main, Sibylle et Rob ont fait le choix de se marier… sous l’eau.

« Cela nous a semblé être le moyen idéal de nous marier », raconte le couple au magazine américain.

Les deux tourtereaux se sont unis en toute intimité, sans aucun invité. Ils ont d’abord officialisé leur union et signé les documents administratifs sur un bateau, avant de rejoindre leur site de plongée.

Équipés de masques, ils ont rejoint le fond sableux aménagé pour l’occasion : une arche de feuilles de palmier et de fleurs blanches, ainsi qu’un seau de boissons festives et quelques décorations tropicales.

Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Une cérémonie aquatique symbolique

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Pour cette occasion unique, Sibylle et Rob ont délaissé leurs tenues habituelles pour une robe de mariée et un costume.

Lors de la cérémonie, la femme a flotté jusqu’à son futur époux, pieds nus et un bouquet de fleurs de frangipanier blanches et jaunes à la main.

« C’était un moment très spécial, mais un peu étrange de rentrer dans l’eau sans palmes. La robe avait de petits plombs cousus à l’intérieur pour la maintenir en place, je portais une ceinture de lest blanche en dessous ainsi que des poids aux chevilles », se souvient Sibylle.

Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Sous l’eau, le couple a échangé des vœux supplémentaires avant de signifier leur « oui » avec le signe de plongée « OK ». Ils se sont ensuite passé leurs alliances, conservées dans un coquillage, avant de sceller leur union par un baiser et une première danse sous-marine.

À noter que les époux partageaient la même réserve d’air, grâce à une seule bouteille de plongée portée par Rob.

« Partager l’air pendant la cérémonie m’a semblé très symbolique », confie son épouse.

Crédit Photo : Andy Michel/Ido Productions

Après leurs noces atypiques, les mariés ont appelé leurs proches pour partager la bonne nouvelle.