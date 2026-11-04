Il achète une terre rasée près de São Paulo avec des crédits de l'État destinés à encourager la déforestation : 40 ans plus tard, il y a fait repousser une forêt de 31 hectares

Au Brésil, un homme a passé quarante ans de sa vie à reboiser une forêt. Aujourd’hui, la terre rasée est devenue une oasis luxuriante de végétation et un refuge pour la faune sauvage.

Au Brésil, de plus en plus de propriétaires de terrains rasent les forêts tropicales pour gagner de l’argent en les remplaçant par des plantations lucratives et des pâturages. Une idée à laquelle s’est opposé Antonio Vicente pendant toute sa vie. En 2017, alors âgé de 83 ans, ce Brésilien avait passé les quarante dernières années de sa vie à lutter contre la déforestation.

En 1973, Antonio a acheté une terre qui avait été rasée pour le bétail, près de Sao Paulo. Il a pu investir dans ce terrain de 31 hectares en utilisant des crédits accordés par le gouvernement militaire pour encourager la déforestation et investir dans des technologies agricoles de pointe. Cependant, Antonio ne s’est pas servi de cet argent dans ce but, mais pour restaurer la forêt qui avait été détruite.

Il restaure une forêt rasée

Quand Antonio a fait part de son projet à ses voisins, tous éleveurs de bovins et producteurs laitiers, ces derniers lui ont répété qu’il s’agissait d’une mauvaise décision qui ne lui ferait pas gagner d’argent. Mais pour Antonio, gagner de l’argent comptait peu puisque ce qu’il voulait, c’était retrouver la forêt de son enfance, tout comme ce couple qui a planté 2 millions d'arbres sur la terre dévastée de sa ferme familiale.

Le Brésilien s’est donc mis au travail, aidé seulement de quelques ânes et d’une petite équipe d’ouvriers agricoles. Au départ, la restauration de la forêt était un passe-temps du week-end. Mais peu à peu, c’est devenu un véritable mode de vie. Selon le Daily Star, Antonio passait des journées et des nuits entières sur son terrain.

Il plante 50 000 arbres

Cette persévérance a porté ses fruits puisqu’au cours des quarante dernières années, Antonio a planté environ 50 000 arbres. Aujourd’hui, les végétaux ont poussé et le terrain s’est transformé en forêt tropicale. L’eau est naturellement revenue avec la végétation et l’on compte plus de 20 points d’eau qui n’existaient pas auparavant. Les animaux sont arrivés et la forêt est devenue un refuge pour la faune sauvage. Elle abrite des oiseaux, des insectes et de nouvelles espèces chaque année.

“Il y a des toucans, toutes sortes d’oiseaux, un grand rongeur appelé apaca, des écureuils, des lézards, des opossums, et même les sangliers reviennent. Si vous me demandez qui est ma famille, je vous répondrai tous ceux-ci, chacun d’eux, que j’ai semés à partir d’une graine”, a déclaré Antonio.

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Un exemple à suivre

Antonio a passé sa vie à reboiser cet espace et son courage est un exemple pour tous les Brésiliens. En Amazonie, près de 7 893 km² de forêt ont été détruits entre août 2015 et juillet 2016.

“Si tout le monde suivait l’exemple de Vicente, notre tâche serait bien plus facile. L’ampleur de la restauration à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent dans l’histoire du Brésil. Sans forêts, l’eau, la nourriture et un climat agréable sont tout simplement impossibles”, a déclaré Rodrigo Medeiros, vice-président de Conservation International Brésil.

Un bel exemple d’action en faveur de l’environnement. Cette démarche rappelle celle du couple Salgado, qui a reboisé sa ferme familiale au Brésil.