Cette île de l’archipel des Aléoutiennes a retrouvé sa population d’oiseaux natifs après l’éradication des rats.

Une étude montre l’impact positif que peut entraîner l’éradication d’une espèce envahissante comme le rat dans un écosystème.

Durant deux siècles, l’île aux Rats, en Alaska, a été infestée… de rats. Une opération de grande ampleur a permis de les éliminer et de voir revenir des oiseaux natifs.

Une île infestée de rats durant deux siècles

Dans l’archipel volcanique des îles Aléoutiennes (Alaska) se trouvent près de 300 îles. L’une d’elles portait le nom peu flatteur d’île aux Rats (Rat Island en anglais). Il faut dire qu’elle a été envahie de rongeurs dans les années 1780 après le naufrage d’un navire japonais.

En un rien de temps, ces rats bruns ont élu domicile sur l’île, la colonisant et décimant au passage les populations d’oiseaux marins natifs, renseignent les sites des universités de Californie à San Diego et à Santa Cruz.

Parmi les oiseaux victimes de l’arrivée des rats, on compte le macareux huppé, le macareux moine, l’alque, le guillemot, le pétrel, le goéland à ailes grises ou encore le bruant chanteur géant des Aléoutiennes.

Des populations entières d’oiseaux décimées

Crédit photo : GlobalIP/ iStock

La population d’oiseaux natifs de l’île aux Rats a vraiment été impactée par les rongeurs. Ces derniers se nourrisaient principalement des œufs et des poussins de ces oiseaux. C’est alors, qu’en 2008, les autorités ont mené un vaste programme de conservation environnementale.

Les scientifiques ont déversé un raticide sous forme de granulé par hélicoptère, précise The Wildlife Society. L’entièreté de l’île (soit 26 km²) a été recouverte de poison pour ne laisser aucune chance aux rats.

Ce procédé radical a bien entendu causé des dommages collatéraux, reconnaissent les scientifiques. Des centaines d’oiseaux sont morts après avoir consommé les appâts ou carrément les rats empoisonnés. Sur les 24 pygargues à tête blanche de l’île, 22 ont disparu et plus de 400 carcasses d'oiseaux ont été retrouvées.

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L’écosystème a repris ses droits après l’éradication des rats

Heureusement, les pertes n’ont été que temporaires. En juin 2009, aucun rat vivant n’a été observé, permettant ainsi à l’écosystème local de se régénérer. Des chercheurs des universités de Californie à San Diego et à Santa Cruz ont étudié cette incroyable restauration et publié leurs résultats dans la revue Scientific Reports.

En cinq ans, les oiseaux natifs sont revenus sur l’île. En 2013, les chercheurs ont ainsi compté six terriers de macareux huppé alors qu’il y en avait 0 en 2008. Les nids de goélands à ailes grises sont passés de 5 à 27 durant la même période. L’étude montre donc que la disparition d’une espèce invasive comme le rat entraîne une réaction positive dans l’écosystème attaqué.

D’ailleurs, les oiseaux revenus sur l’île peuvent de nouveau nettoyer les plages bondées d’escargots de mer et de patelles qui ont vu leur population exploser en l’absence de prédateurs. Depuis, les algues repoussent. Sur l’île Lady Elliot aussi, la restauration de la végétation a favorisé le retour des oiseaux.

« Nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle le rétablissement s’est opéré ; nous pensions que cela prendrait plus de temps », a déclaré Carolyn Kurle, professeure des sciences biologiques à l'Université de San Diego et auteure de l’étude.

Suite à cette opération réussie, les populations autochtones ont demandé à ce que le nom d’origine de l’île lui soit rendu. Le 10 mai 2012, le Conseil des États-Unis sur les noms géographiques a donc rebaptisé l’île aux Rats Hawadax, qui signifie « l’île là-bas avec deux collines » en aléoute.