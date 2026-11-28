Une île australienne a été débarrassée de ses rats et souris pour sauver des oiseaux menacés.

Direction l’Australie, où l’île de Lord Howe est devenue la plus grande île habitée au monde à avoir éradiqué les rongeurs invasifs, permettant ainsi le retour de sa population d’oiseaux endémiques.

Une histoire qui rappelle celle d’une autre île, située dans l’archipel des Aléoutiennes, en Alaska.

Introduits par l’homme, des rats et des souris menacent des oiseaux en danger

En 2019, l’île de Lord Howe comptait plus de 300 000 rats noirs et souris sauvages sur son territoire.

Située à 600 kilomètres au large de la Nouvelle-Galles du Sud, elle a été envahie par les souris dès les années 1860, puis par les rats noirs en 1918, après l’échouement d’un navire. Ces bébêtes ont alors proliféré à la vitesse de l’éclair.

Le hic ? Ils représentaient une grande menace pour la biodiversité exceptionnelle de Lord Howe, qui abrite plusieurs espèces uniques et est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982.

Les rongeurs s’attaquaient aux animaux indigènes, comme les insectes et les escargots, et dévoraient les œufs et les oisillons des oiseaux nichant au sol. Ce qui devait arriver arriva : ces mammifères sont responsables de la disparition de plusieurs espèces natives de l’île.

Plus d’un siècle plus tard, les autorités ont décidé d’agir pour mettre fin à cette invasion.



Une vaste opération pour éradiquer les 300 000 rongeurs

En juin 2019, après plusieurs années de préparation, les opérations d’éradication ont commencé. Comment ?

Des hélicoptères ont survolé Lord Howe pour larguer des appâts empoisonnés dans les forêts tropicales. En parallèle, 21 000 stations d’appâtage ont été réparties sur l’ensemble du territoire, y compris dans les habitations et les bâtiments.

Les oiseaux endémiques susceptibles d’ingérer le produit toxique, comme le currawong et le râle de Lord Howe, ont été capturés et placés en captivité pour les protéger.

Ce n’est pas tout. D’autres mesures ont été prises pour mettre les animaux d’élevage à l’abri pour éviter toute contamination. Au total, cette opération a coûté 15,5 millions de dollars australiens, soit environ 9 millions d’euros.

En 2021, près de 100 rats ont été observés sur l’île. Après leur élimination, l’absence de rongeurs a été officiellement confirmée en 2023. Une campagne similaire a aussi été menée sur l’île de Géorgie du Sud.

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Les oiseaux reprennent leurs droits sur l’île

Depuis lors, Lord Howe a repris ses droits et sa faune et sa flore ont repris des forces, pour le plus grand bonheur des scientifiques et des habitants. Ce retour de la faune et de la flore rappelle la restauration de l’île Macquarie après l’éradication des lapins et des rongeurs.

« J’ai immédiatement pu constater les changements provoqués par la disparition des nuisibles : des espèces végétales rares ont commencé à repousser et des oiseaux marins ont recolonisé des zones qu’ils n’avaient plus fréquentées depuis 150 ans », explique le naturaliste Ian Hutton à Australian Geographic.

Autre effet bénéfique : en 2017, le taux de reproduction des pétrels à ailes noires présents sur l’île n’était que de 2,5 %. En 2020, ce chiffre atteignait 67 % après l’éradication des rongeurs.

De son côté, le râle de Lord Howe a lui aussi connu un retour spectaculaire après avoir frôlé l’extinction. En 1980, sa population ne comptait que huit couples reproducteurs. En 2019, moins de 250 individus vivaient encore à l’état sauvage. Selon le recensement réalisé fin 2024, l’île comptait alors plus de 1 600 individus. Une belle évolution porteuse d’espoir.

« Grâce au retour des espèces indigènes, à la restauration d’habitats essentiels et aux mesures de biosécurité mises en place pour les protéger », Lord Howe est aujourd’hui considérée comme un modèle de conservation, concluent nos confrères.