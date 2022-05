Dans le Jura, un chasseur d'orages a immortalisé le moment précis où un éclair impacte le sol et déclenche un incendie

Dans le Jura, un chasseur d’orages a réussi à immortaliser le moment précis où la foudre s’est abattue sur un village, provoquant un départ de feu.

Yoann Cardon est un homme qui s'est récemment rendu dans le Jura et qui est chasseur d’orages. Passionné par ce phénomène météorologique, il aime traquer les orages et les tornades dans le but de les observer et de les photographier.

Crédit photo : iStock

Ce lundi 23 mai, un gros orage s’est abattu sur le Jura, et la foudre est tombée sur la commune de la Tour-du-Meix. Sur place, Yoann Cardon a réussi à prendre une photo exceptionnelle de l’impact d’un éclair sur le village.

Une photo exceptionnelle de la foudre

La photographie a été prise aux alentours de 14h50. Sur le cliché, on peut voir l’impact de la foudre au sol, qui a généré un départ de feu.

« L’impact a eu lieu près d’un arbre et a touché également une clôture électrique. Je sais qu’il y a au moins trois maisons qui ont été touchées, peut-être plus. Des prises ont brûlé, ainsi que des box internet. Dans les chemins, des tranchées sont apparues, des pierres se sont retournées, un muret a également perdu des morceaux », a raconté Yoann Cardon.

Crédit photo : Yoann Cardon

Bien qu’il soit habitué à observer des orages, voir la foudre tomber sur un village et capturer le moment exact où l’éclair apparaît est très rare pour Yoann. Pour prendre cette photographie, le chasseur d’orages a réglé son appareil photo au 1/30e en mode rafale.

« On voit un trait net et non des ramifications. Toute l’énergie est concentrée en un seul point. Il existe des cas où la foudre a atteint les 140 000 ampères. Je ne vais pas vous mentir, j’ai crié », a-t-il confié.

Crédit photo : Yoann Cardon

Le photographe était situé à environ 820 mètres de la foudre, afin de prendre une photo en hauteur. À la Tour-du-Meix, l’orage a fait beaucoup de dégâts matériels, mais aucun blessé.