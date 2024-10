Un énorme ouragan se dirige vers la France et voici quand il arrivera

Un ouragan s’est formé au Sénégal il y a quelques jours et il se dirige tout droit vers la France. Voici ce que cela signifie et quand nous serons impactés.

L’ouragan Kirk, de catégorie 4, s’est formé au Sénégal le 27 septembre dernier. Actuellement au milieu de l’océan Atlantique, il devrait impacter le Portugal et l’Espagne avant d’arriver en France dans les prochains jours.

“Ce dimanche 6 octobre, il se trouve à 3 000 km au sud-ouest de la France, très à l’est des Bermudes, et surtout très au nord de l’arc antillais. Selon la trajectoire qu’il est en train de prendre, il pourrait percuter la façade atlantique française, la Vendée et la Charente-Maritime, avant de s’engouffrer dans les terres en direction de la Lorraine et de la Belgique”, affirme Guillaume Séchet, météorologue, à Actu.

L'actuel ouragan #Kirk (cat. 4) entamera une transition extratropicale entre lundi et mardi.

Toutefois, cette dépression reste à surveiller pour le 9 et/ou 10 octobre :

Menace de fort coup de vent à tempête

Vagues/submersions (≈10 mètres)

Pluies abondantes pic.twitter.com/UmeXyWbPeE — Temps Breton (@Temps_Breton) October 4, 2024

Heureusement, d’ici-là, le phénomène météorologique aura perdu de son intensité et on ne pourrait plus parler d’ouragan. Il s’agira des restes du phénomène qui impacteront la France ce mercredi 9 octobre et qui pourraient provoquer une “tempête majeure” selon les météorologues.

Des vents violents

Selon des précisions apportées par 20 Minutes, l’ouragan Kirk va toucher l’entiereté de la France. Les régions les plus touchées par la tempête seront les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre, l’Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. D’autres régions, comme la Bretagne, la Normandie et le sud de la France, seront également impactées.

Selon Le Figaro, ce mercredi 9 octobre, les rafales de vent pourraient atteindre entre 120 et 130 km/h dans les terres et jusqu’à 150 km/h sur les côtes. On note un risque de submersion sur les côtes avec des vagues pouvant atteindre 10 mètres de haut ainsi que des pluies abondantes. Heureusement, ce phénomène sera de courte durée puisqu’il prendra fin dans la nuit de mercredi à jeudi.