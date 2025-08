Un présentateur envoie un SMS à sa femme en direct pour prendre des nouvelles pendant une tempête et fait polémique

Alors qu’il alertait sur les tempêtes qui touchent actuellement une partie des États-Unis, un présentateur météo a envoyé un SMS à sa femme en plein direct afin de s’assurer qu’elle était en sécurité avec leur enfant. Un geste qui a beaucoup fait parler.

Actuellement, de grosses tempêtes touchent une partie des États-Unis, dans le sud-est du Minnesota et le nord de l’Iowa. Pour tenir les habitants informés, Nick Jansen, météorologue sur la chaîne de télévision locale RTTC, a présenté un bulletin météo pendant plusieurs heures à ce sujet.

Alors qu’il était en direct à la télévision ce lundi 28 juillet, le présentateur météo a pris quelques secondes pour envoyer un SMS, pendant que son collègue s’exprimait. Comme il l’a expliqué juste après, Nick Jansen a voulu prendre des nouvelles de sa femme et son enfant afin d’être certain qu’ils étaient en sécurité dans le sous-sol de leur maison.

“Désolé, je devais juste envoyer un SMS à ma femme. Le bébé a dormi toute la nuit”, a-t-il indiqué à l’antenne pour expliquer son geste.

Un “manque de professionnalisme”

Cependant, ce geste n’a pas plu à tout le monde puisque quelques heures plus tard, Nick Jansen a reçu un e-mail d’une personne lui reprochant son “manque de professionnalisme” pendant son direct, comme le rapporte Le Parisien. Une citation du message l’a marqué : “Qu’il doive appeler sa femme pour s’assurer qu’elle met le bébé en sécurité ? Certains trouvent peut-être cela noble ou mignon. Pas moi.” Pourtant, contrairement à cette présentatrice qui a fait un doigt d'honneur à la télévision, son geste n'avait rien de choquant. Face à ce message accusateur, le présentateur météo a tenu à réagir sur son compte Facebook.

“Je prends mon travail et votre sécurité très au sérieux. Mais je suis aussi un mari et un père. Au milieu d’une tempête violente, j’ai décidé de prendre un bref moment pour m’assurer que ma femme et mon enfant étaient en sécurité dans le sous-sol. Ce n’est pas un manque de professionnalisme de ma part, c’est simplement humain. Je suis d’abord un mari et un père. Essayons de faire preuve d’un peu plus de compréhension et de respect les uns envers les autres dans la vie”, a-t-il rédigé sur le réseau social.

Une vague de soutien

Après avoir publié ce message, Nick Jansen a reçu une vague de soutien. Sa publication est devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 9,2 millions de fois et a reçu 255 000 réactions. Le météorologue a reçu de nombreux commentaires de soutien.

“Vous avez pris 5 secondes pendant que quelqu’un d’autre parlait pour vérifier que votre famille allait bien pendant les intempéries. Les trolls continueront à troller. Continuez comme ça”, “Si j’étais une femme seule à la maison avec un bébé et que mon mari n’était pas là, j’apprécierais moi aussi un SMS de 23 secondes. Quand il y a des vents violents au milieu de la nuit, qui se soucie du professionnalisme ?” ont commenté des internautes, d’après des propos relayés par le Huffington Post.

Crédit photo :Nick Jansen KTTC / Facebook

En plus de cela, Nick Jansen a reçu le soutien de Stephanie Hedrick, vice-présidente de la chaîne de télévision KTTC, qui a tenu à prendre sa défense.

“L’équipe KTTC est fière de Nick et du travail qu’il a accompli avec l’équipe météo First Alert lundi soir, ainsi que du travail qu’ils continuent à accomplir pour assurer la sécurité de nos communautés. Cela inclut leurs propres familles. KTTC sait que lorsque nos météorologues, présentateurs et reporters diffusent les informations, ils s’adressent également à leurs propres familles, les informent et les aident à rester en sécurité. Dans ce cas précis, les télespectateurs ont pu voir cela en direct : Nick s’est montré un bon mari et un bon père en prenant le temps de s’assurer qu’ils étaient en sécurité. Merci à tous ceux qui soutiennent notre équipe dans de tels moments”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : Nick Jansen KTTC / Facebook

Face à tout ce soutien et aux nombreux commentaires positifs qu’il a reçu sur Facebook, Nick Jansen a rédigé un nouveau post et a publié une adorable photo avec son bébé, afin de remercier toutes les personnes qui ont pris sa défense et compris sa situation.