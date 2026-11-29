En France, le recyclage de milliers de sapins de Noël a permis de protéger certains littoraux de l’érosion.

Le sapin de Noël usagé est un bon allié pour l’environnement.

À La Nouvelle-Orléans, les autorités larguent par exemple des sapins dans les marais pour préserver l’écosystème, tandis que des arbres sont immergés dans un lac glacé en Finlande pour créer de nouveaux habitats pour les poissons.

Une expérience similaire a été menée en France, notamment de la Côte d’Opale au Pays basque. Cette fois-ci, les conifères sont utilisés comme remparts contre la mer. En Angleterre aussi, des sapins renforcent les dunes pour protéger le littoral.

La Côte d’Opale mise sur le recyclage des sapins usagés

Sur la Côte d’Opale, dans le Pas-de-Calais, cette initiative a été mise en place en janvier 2019.

Intitulée « Mon sapin dans la dune », cette opération a débuté à Oye-Plage, où des sapins de Noël usagés et naturels ont été déposés par des habitants. Les épicéas ont ensuite été installés au pied de dunes de la plage des Escardines.

Leurs branches et leurs aiguilles étaient censées piéger le sable emporté par le vent pour renforcer les dunes et limiter leur érosion. Le hic ? Cette tentative n’a pas été concluante en raison de la configuration de la dune et la ville a abandonné cette méthode.

En janvier 2022, deux communes voisines ont à leur tour tenté l’expérience : Wissant et Le Portel. Dans la première, les sapins récupérés ont été plantés à la verticale et en rangs serrés dans le sable.

Ils formaient une barrière naturelle visant à retenir le sable transporté par les bourrasques et à favoriser la reconstitution de la dune. Dans la seconde, cette opération a été menée avec l’association locale Glisse.

Freiner l’érosion des dunes

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expérimentation a porté ses fruits à Wissant, où la dune a gagné jusqu’à deux mètres de hauteur à certains endroits. Au Portel, cette initiative se poursuit chaque année.

Dans le Pas-de-Calais, la ville de Merlimont, près de Berck, a elle aussi adopté cette technique. En 2024, l’opération était ainsi renouvelée pour la troisième année consécutive et 250 sapins avaient été installés au pied de la dune, avait indiqué France Bleu.

« On les place en ligne, bien parallèles à la plage, pour bloquer le sable dessus », avait expliqué à l’époque un écogarde.

Avant d’ajouter :

« Il y en a de toutes les tailles, on a des sapins qui font 2 mètres comme des petits sapins. Mais tout s'emboîte et ça fait un beau rempart ! »

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Le Pays basque recycle aussi ses sapins de Noël

Le Pays basque a également eu recours à cette méthode, notamment à Anglet. À titre d’exemple, 1 150 sapins avaient été collectés en février 2023, avant d’être posés sur les dunes de la plage de l’Océan.

Interrogé par France 3 Nouvelle Aquitaine, Cédric Crouzille, conseiller municipal délégué à la protection du littoral à Anglet, avait détaillé la démarche :

« L'objectif est de piéger le sable, d'éviter qu'il ne remonte à l'arrière de la dune (…) L'office national des forêts (Onf) nous a dit qu'on avait eu de bons résultats et que c'était utile, donc on renouvelle l’opération ». (Cédric Crouzille)

Cette pratique s’est également développée dans d'autres communes en Nouvelle-Aquitaine. Mais la présence d’un parasite dans le pin dans la région a entraîné la suspension de certaines collectes l’année dernière.