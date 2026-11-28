Pour réaliser le film Interstellar, Christopher Nolan a fait le choix audacieux de louer 200 hectares de terres pour y faire pousser du maïs, afin d’avoir un décor réel plutôt que des images numériques. Ce projet audacieux s'est déroulé en plusieurs étapes clés, dans un contexte artistique et financier bien précis.

Au Canada, 200 hectares de terre ont été loués par Christopher Nolan pour les besoins du tournage du film Interstellar. Le maïs cultivé par la suite a permis d'en tirer des bénéfices pour la production.

Christopher Nolan est un réalisateur qui ne laisse rien au hasard et, bien heureusement pour lui, les budgets accordés à ses films sont souvent conséquents. Même pour un film de science-fiction, le réalisateur américain voulait, dans la mesure du possible, tourner dans des décors réels plutôt que d’utiliser des images numériques.

Le même procédé que pour “Man of Steel”

Pour créer les décors de la ferme d'Interstellar, Christopher Nolan a loué environ 200 hectares de terres agricoles près de Calgary, au Canada, plusieurs mois avant le tournage pour y cultiver du vrai maïs plutôt que d'utiliser des effets numériques.

Le script exigeait une ferme entourée d'immenses champs de maïs à perte de vue, mais avec des montagnes en arrière-plan. Un tel paysage n'existe pratiquement pas à l'état naturel, car le maïs se cultive généralement dans de grandes plaines plates.

Crédit photo : Legendary Pictures

Christopher Nolan, qui était producteur sur Man of Steel, avait vu le réalisateur Zack Snyder faire planter 121 hectares de maïs pour les scènes de la ferme des Kent. Dès lors, Nolan l'a directement appelé pour lui demander conseil et savoir combien de temps il fallait pour faire pousser une telle récolte.

Un site non propice à la culture du maïs

Sur le plan narratif, le réalisateur s'est inspiré de la Grande Dépression et des tempêtes de poussière des années 1930 aux États-Unis. Il voulait ancrer son film de science-fiction dans une réalité agricole tangible et montrer l'agriculture comme l'ultime rempart de survie d'une humanité menacée par la famine.

L'équipe de production a alors repéré un site idéal près de Longview et d'Okotoks, au sud-ouest de Calgary. L'endroit offrait une vue directe sur les montagnes Rocheuses, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux attractifs pour le cinéma.

Les agriculteurs et experts locaux ont prévenu la production que le climat et la terre de cette région de l'Alberta n'étaient pas adaptés à la culture du maïs. Mais Christopher Nolan a maintenu sa décision en investissant environ 100 000 dollars, soit environ 91 410 euros (sur un budget total de 165 millions, soit environ 143 millions d'euros) dans les semences, l'irrigation et le matériel.

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Plus de 60 000 dollars de bénéfices pour la production

Une fois les graines semées au printemps, la production a fait bâtir de toutes pièces la maison de Cooper, sa grange et ses silos directement au milieu du terrain pour que les plants poussent tout autour.

Les équipes ont dû surveiller la croissance des tiges pour filmer au moment précis où elles atteignent la bonne hauteur. Cela a permis d'écraser de véritables plants avec le pick-up lors de la scène de poursuite du drone et de simuler l'incendie du champ sur place.

Une fois les prises de vues terminées, les parties intactes du champ ont été récoltées puis revendues sur le marché agricole pour environ 162 000 dollars (environ 148 000 euros), permettant à la production de rembourser l'investissement initial et de dégager un bénéfice d'environ 62 000 dollars (environ 57 000 euros).

Dès la fin du tournage, la production a entièrement démonté la maison de la famille Cooper, la grange et les silos qui avaient été bâtis temporairement. Le terrain a été nettoyé pour retrouver son aspect d'origine.

Comme le climat de cette région de l'Alberta n'est pas adapté au maïs, aucun agriculteur local n'a poursuivi cette exploitation après la récolte de la production. Aujourd'hui, les terres situées près de Longview et Pekisko en Alberta sont redevenues de simples champs et pâturages privés, sans aucune trace du maïs ni des décors du film