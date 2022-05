Top 25 des meilleurs films de science-fiction

Vous aimez les films de science-fiction ? Dans ce top 25, trouvez une idée de films appartenant à ce genre à découvrir et redécouvrir.

Top 11 des films de science-fiction culte

Découvrez notre sélection des meilleurs films de science-fiction:

Star Wars du réalisateur George Lucas

Star Wars, initialement intitulé la Gu*rre des Étoiles, est le meilleur film à voir si vous souhaitez découvrir le domaine de la science-fiction. Chaque épisode de ce film de science-fiction réalisé par George Lucas vous plongera dans un univers fantastique. Le film raconte la gu*rre civile opposant l'alliance rebelle et l'empire galactique. Tout commença lorsque la princesse Leia Organa fut capturée par l’impitoyable Dark Vador… Ce film peut être visionné par un public de plus de 12 ans.

La planète des singes du réalisateur Franklin Schaffner

Après Star Wars, La planète des singes est le meilleur film à voir. La sortie officielle de La planète des singes aux États-Unis a eu lieu vers la fin des années 1960. Il s’agit d’un des meilleurs films de science-fiction et d’aventure de tous les temps. Il raconte l’histoire de 3 survivants d’un crash qui se retrouvent sur une planète mystérieuse. Ce monde est dominé par une race de singes évolués. Ce long métrage convient à un public de plus de 14 ans.

Terminator de James Cameron

Le film Terminator est certainement le meilleur film de science-fiction et fantastique sortie dans les années 1984. Il rassemble defabuleux acteurset stars du cinéma comme Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn… C’est l’histoire d’un robot à l’aspect humain ayant pour mission de mettre fin à la vie de Sarah Connor dans le but d’empêcher la naissance d’un futur chef de la résistance.

Matrix des réalisatrices Lana et Lilly Wachowski

Cette belle réalisation de Lana et de Lilly Wachowski a reçu une excellente note de la part des critiques. Il s’agit du meilleur film de science-fiction et d’action des années 2000. Il raconte l’incroyable histoire de Thomas Anderson. Le jour, ce jeune homme travaille dans le service administratif. À la nuit tombée, il devient Neo, un pirate du cyber espace…

Retour vers le Futur du réalisateur Robert Zemeckis

Le film de science-fictionet d’aventure intitulé Retour vers le Futur se compose de 3 volets. Chaque épisode vous propulsera dans un monde fantastique mêlant humour et action. Le premier opus de cette réalisation est sorti au cinéma le 3 juillet 1985. Retour vers le futur raconte l’histoire de Marty McFly, un jeune homme fan de musique. Il mène une existence normale jusqu’au jour où la nouvelle invention du professeur Emmet l’embarque dans une aventure inimaginable. Retour vers le futur peut être regardé par un public de plus de 8 ans.

2001, l'Odyssée de l'espace

Ce film du genre fantastique et science-fiction est aussi classé parmi les meilleurs. Sa date de sortie, le 2 avril 1968, fut marquante dans le monde du cinéma. L’histoire commence en plein désert. Deux tribus de singes s’affrontent autour d’un point d’eau quand soudainement, un monolithe fait son apparition. Fasciné par cette dernière, l’un des singes l’utilise pour dominer ses congénères. Des années plus tard, un monolithe du même genre fait son apparition sur la sphère lunaire.

L’Armée des 12 singes

L’armée des 12 singes est aussi un excellent film de science-fiction et fantastique à mettre dans votre liste. Cette réalisation est sortie au cinéma l’année 1996. L’histoire vous plonge dans un tout autre monde. Après la propagation d’un mystérieux virus en 2035, l’humanité est sur le point de disparaître. Les survivants se sont construit un abri dans des catacombes. Pour mieux comprendre l’implication de l’armée des 12 singes dans cette affaire, James Cole retourne en 1996…

Avatar du réalisateur James Cameron

Le public et la plupart des critiques de cinéma considèrent Avatar comme le meilleur film de science-fiction et d’action de 2009. Il vous fera découvrir un monde fantastique et des personnages atypiques. Avatar, c’est l’histoire de Jake Sully, un ancien marine à mobilité réduite recruté pour se rendre à des années-lumière de la terre. La mission de cet homme est de dénoncer de puissants groupes industriels exploitant un minerai très rare pour résoudre la crise énergétique sur la planète Terre. Vous pouvez regarder Avatar sur Netflix.

E.T., l'extraterrestre

Ce film de science-fiction fantastique et d’aventure est une réalisation de Steven Spielberg. Sa sortie au cinéma est le 11 juin 1982. L’histoire d’E.T., le petit extraterrestre, se déroule à Los Angeles. Envoyé sur terre pour une mission d’exploration botanique, il s’éloigne des siens et découvre la civilisation humaine. Ce film tout public est idéal pour vos soirées en famille.

La guerre des mondes

La guerre des mondes est aussi une réalisation de Steven Spielberg. Ce meilleur film de science-fiction et d’action est un grand classique. Dans ce long métrage, vous découvrirez les aventures de Ray Ferrier. Alors qu’il s’apprête à rentrer avec ses enfants, ils se font surprendre par un orage et voient la terre se faire attaquer. Une invasion d’extraterrestres est sur le point d’éclater.

Interstellar de Christopher Nolan

Cette réalisation de Christopher Nolan est sortie au cinéma le 26 octobre 2014. Ce film de science-fiction et d’aventure vous plongera dans un futur proche. Dans cette production, la terre est devenue hostile pour l’Homme. Dans leur ferme familiale, Cooper et ses enfants tentent tant bien que mal de survivre…

Top 14 des films d’horreur science-fiction

Notre sélection des meilleurs films d’horreur science-fiction:

Alien, le huitième passager de Ridley Scott

Alien figure parmi les meilleurs films du genre épouvante-horreur et science-fiction à regarder. Il s'agit d'une réalisation de Ridley Scott avec les acteurs Sigourney Weaver, Tom Skerritt et Veronica Cartwright. L’histoire se déroule pendant le voyage de retour d’un cargo spatial. Afin d’honorer une des clauses du contrat de navigation, ses passagers doivent trouver un signe de vie sur une autre planète… N’hésitez pas à visionner ce film sur Netflix.

Annihilation du réalisateur Alex Garland

Après sa sortie au cinéma en 2018, ce film de science-fiction et de thriller a connu un énorme succès. Il est considéré comme le meilleur de 2018. Ce long métrage raconte les aventures de Lena, une biologiste et ancienne militaire qui part en mission pour découvrir ce qui est arrivé à son époux. Vous pouvez regarder ce film sur Netflix.

Blade du réalisateur Stephen Norrington

Blade est le meilleur film d’action, d’horreur et de science-fiction pour avoir la peur de votre vie. Cette réalisation vous fera découvrir le monde de fantaisiste et fantastique de Blade, un homme hybride du Bien et du Mal qui se donne pour mission de mettre la main sur les assassins de sa mère.

Invasion d’Oliver Hirschbiegel et de James McTeigue

Invasion figure aussi parmi les meilleurs films de science-fiction et thriller. Vous pouvez le regarder en streaming sur Netflix. Il a reçu de bonnes critiques et d’excellentes notes venant des adeptes de cinéma. Dans le film Invasion, découvrez les acteurs Nicole Kidman et Daniel Craig dans leur lutte contre les séquelles de l’explosion qui a embrasé le ciel de Dallas et Washington…

Le Prestige de Christopher Nolan

Ce film de science-fiction est une réalisation de Christopher Nolan. Sa date de sortie au cinéma est le 20 octobre 2006. Christopher Nolan présente un monde fantastique mêlant drame et thriller. Deux magiciens en quête de gloire essaient de se surpasser. Après un tour qui a mal tourné, l’un d’eux meurt…

Synchronic de Justin Benson, Aaron Moorhead

Il s’agit d’un des meilleurs films de science-fiction et de thriller à voir pour passer une belle soirée. Vous le trouverez sur Netflix. La vie de deux ambulanciers devient un cauchemar lorsqu’ils découvrent une série de disparitions. Toutes les victimes auraient essayé une drogue expérimentale dont les effets secondaires sont effrayants.

The Cloverfield Paradox

Ce film de science-fiction et d’horreur figure aussi parmi les meilleurs. Il s’agit d’une réalisation de Julius Onah sortie au cinéma le 4 février 2018. Ce film a reçu une excellente note venant des critiques et se classe parmi les incontournables à voir sur Netflix. Il vous fera découvrir les mésaventures des résidents d’une station spatiale américaine qui découvrent que la terre a disparu.

Escape Game du réalisateur Adam Robitel

Escape Game est un film de science-fiction et d’horreur que vous pouvez regarder sur Netflix. C’est l’histoire de 6 aventuriers qui partent à la découverte d’une salle d’évasion pour tenter de gagner 10000 dollars. À leur grande surprise, cet espace de divertissement est très particulier…

10 Cloverfield Lane

Pour vivre de bons moments devant votre écran, vous pouvez aussi ajouter ce film dans votre liste. Il s’agit de l’un des meilleurs dans la catégorie science-fiction et thriller disponible sur Netflix. Ce film de science-fiction raconte les mésaventures d’une jeune femme qui se réveille dans l’abri souterrain d’un survivaliste après avoir subi un accrochage avec sa voiture.

Resident Evil

Ce film de science-fiction et d’horreur réalisé par Makoto Kamiya vous donnera des frissons. Cette réalisation est sortie le 17 octobre 2008 au Japon. Il vous plongera dans un monde fantastique et mystérieux. Resident Evil porte sur les aventures d’Alice et de Rain, deux commandos qui tentent de sauver le monde après la propagation d’un virus hautement mortel qui met fin à toute vie humaine.

Bird Box de Susanne Bier

Bird Box est un film mêlant drame, horreur et science-fiction. La star Sandra Bullock en est le personnage principal. Dans ce film de science-fiction, vous découvrirez le grand bouleversement de l’humanité et le combat d’une mère qui tente de sauver la vie de ses enfants. Les yeux bandés, ils devront réaliser un voyage plein d’aventure.

Black Box du réalisateur Emmanuel Osei-Kuffour

Après sa date de sortie au cinéma le 6 octobre 2020, ce film de science-fiction et d’horreur a été vu et revu par des millions de téléspectateurs. Vous pouvez le visualiser sur Netflix. Dans ce film de science-fiction, vous découvrirez la vie de Nola, un veuf souffrant d’amnésie. Pour traiter sa maladie, il a recours à la réalité virtuelle et voit son monde chamboulé…

L'Expérience interdite : Flatliners

Ce film de science-fiction et d’horreur fera battre le cœur à un rythme effréné. Il s’agit d’un long métrage réalisé par Niels Arden Oplev sorti le 25 septembre 2017. Les acteurs Kiefer Sutherland, Elliot Page et Diego Luna vous emmèneront dans un tout autre monde. Ce film raconte l’histoire de 5 étudiants en médecine qui lancent un processus pour découvrir la vie après la mort…

Life : Origine inconnue

Enfin, pour passer un bon moment devant votre écran, ajoutez ce film de science-fiction et d’horreur réalisé par Daniel Espinosa dans votre liste. Il raconte l’histoire de 6 personnes sur le point de découvrir qu’il existe une vie sur la planète Mars. Leur méthode de recherche chamboule le monde et provoque plusieurs conséquences paranormales.