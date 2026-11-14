Une vague géante fait tomber près de 5 millions de Lego d'un cargo en 1997 : 29 ans plus tard, la mer en rejette encore sur les plages, jusqu'en France

En 1997, une cargaison de près de 5 millions de Lego est tombée de son cargo. Les pièces sont, depuis, régulièrement retrouvées échouées sur les plages ou repêchées.

Sur les plages des Cornouailles et du Devon, en Angleterre, les collectionneurs s’en donnent à cœur joie, surtout ceux qui sont fans de Lego. En effet, sur cette côte, la mer rejette régulièrement des pièces Lego, tombées d’un cargo en… 1997.

Comme le dit le proverbe : “La mer donne et la mer reprend”. Cependant, il ne dit pas que la mer peut aussi rendre, à son bon vouloir et sur très long terme, ce qu’elle a pris de manière violente et soudaine.

Le 13 février 1997, le porte-conteneurs Tokio Express est frappé par une “vague scélérate” au large des Cornouailles, au Royaume-Uni.

62 conteneurs et 4,8 millions de pièces Lego à la mer

Une vague scélérate est une expression pour désigner une vague océanique géante, soudaine et isolée, dont la hauteur atteint au moins deux fois la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Elle apparaît en pleine mer sans signe avant-coureur, même par temps relativement calme, et représente un danger extrême pour les navires. Si cette hauteur de référence autour d'un navire est de 10 mètres, une vague scélérate atteindra au moins 20 mètres (certaines ont dépassé 30 mètres).rate atteindra au moins 20 mètres (certaines ont dépassé 30 mètres).

Naturellement, les conséquences ont été désastreuses pour le Tokio Express puisque 62 conteneurs sont passés par-dessus bord. Dans l'un des conteneurs se trouvaient environ 4,8 millions de pièces de jeu Lego. Depuis 1997, des milliers de petits éléments en plastique de ce célèbre jeu de construction ont été retrouvés sur les plages anglaises ou remontés dans les filets des pêcheurs. Une autre cargaison de jouets de bain tombés en mer en 1992 a permis aux scientifiques d’étudier les courants océaniques.

Le plus ironique dans cette histoire, c’est qu’il ne s’agissait pas forcément de pièces Lego standard. Il s’agissait principalement de pièces remarquables sur le thème des aventures maritimes. Ainsi, de nombreux promeneurs ont retrouvé des pieuvres, des dragons, des palmes de plongeur, des petites bouteilles, des requins ou encore des petits bateaux.

Une chasse au trésor bénévole et scientifique

Si les côtes anglaises sont bien sûr particulièrement concernées, certaines pièces ont en effet voyagé beaucoup plus loin. Des découvertes ont été rapportées sur des plages en France, en Belgique et aux Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis et en Australie ! Les pièces auraient été dispersées par les courants de surface, sous l'influence des vents et des marées, mais aussi par les courants sous-marins profonds.

L'historique et les trouvailles de ces objets sont documentés à travers le projet communautaire Lego Lost At Sea, qui publie de nombreuses images de ces trésors improbables sur les réseaux sociaux.

Another Lego life raft has surfaced, nearly 30 years after it fell into the sea. This one was found last week by Belgian fisherman Diego Vandierendonck, who hauled it up in his nets while fishing south of the Isles of Scilly. Picture credit: Diego Vandierendonck. https://t.co/TZz4BAnT1z — Lego Lost At Sea (@LegoLostAtSea) June 6, 2026

Ce projet est une initiative citoyenne menée par des bénévoles et des pêcheurs, qui transforment ces millions de pièces perdues en données scientifiques précieuses pour cartographier les courants marins et mesurer la dégradation du plastique.

Les pièces les plus lourdes (comme les requins ou les plaques grises), ayant coulé au fond de l'océan, sont régulièrement remontées dans les filets des chalutiers au large de l'Angleterre. Les pêcheurs collaborent avec le projet en photographiant ces pièces souvent recouvertes de balanes avant de documenter la profondeur et la zone de pêche.

De son côté, la Marine Conservation Society intègre le recensement de ces briques dans leurs campagnes globales de nettoyage du littoral.

The World Shipping Council has released its annual Containers Lost at Sea Report, showing that an estimated 1,478 containers were lost at sea in 2025. The 2025 figure is an increase from the 576 containers lost in 2024. One major vessel loss accounted for 640 containers. As an aside, there were nearly five million pieces of Lego inside a container lost overboard from the Tokio Express in 1997. — Lego Lost At Sea (@LegoLostAtSea) June 26, 2026

Grâce à cette collecte de données, l'océanographe Curtis Ebbesmeyer utilise les signalements datés pour modéliser la vitesse et la trajectoire des courants marins. L'accident ayant un point de départ et une date exacts, chaque pièce retrouvée sert de traceur océanographique naturel.

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L’impact du plastique ABS des briques Lego dans l’environnement marin

Une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Plymouth révèle que les pièces Lego, fabriquées en plastique ABS, pourraient persister dans l'environnement côtier pendant 100 à 1 300 ans !

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont pesé et analysé chimiquement 50 briques échouées en Cornouailles pour les comparer à des pièces neuves des années 1970 et 1980. La perte de masse observée indique qu'une pièce met entre un siècle et plus d'un millénaire à se désintégrer totalement. Un processus susceptible de contribuer à la formation de microplastiques.

Cette histoire illustre plusieurs caractéristiques préoccupantes de la pollution plastique marine. Sa persistance en premier lieu, puisque les déchets peuvent rester dans l'environnement pendant plusieurs générations, tout en se fragmentant en éléments de plus en plus petits et donc de plus en plus difficiles à collecter.

Crédit photo : X / LegoLostAtSea

Sous l'effet des vagues, du sel et du frottement contre le sable, les briques s'usent, se fissurent et libèrent des particules microscopiques. Ces microplastiques sont ingérés par le plancton, les mollusques et les poissons. Leur petite taille et leurs couleurs vives (jaune, rouge, vert) ressemblent à de la nourriture pour les oiseaux marins et les poissons, ce qui peut bloquer leur système digestif.

Ensuite, leur capacité à parcourir de grandes distances sous l'effet des courants marins inquiète également les scientifiques. Portées par les courants marins, les pièces flottantes transportent parfois des organismes vivants fixés sur leur surface vers de nouveaux environnements.

Enfin, la découverte de centaines de pièces après des épisodes de tempête a montré que les déchets pouvaient rester enfouis dans les dunes ou les sédiments pendant des décennies, avant d'être remis en circulation par l'érosion. Ce qui signifie qu'on ne finira jamais d'en retrouver pendant potentiellement quelques siècles.