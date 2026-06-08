Avec 12 060 pièces, LEGO sort le plus gros set de sa collection et bat son propre record

Par  | Partager

La Sagrada Familia en LEGO

LEGO a récemment dévoilé son tout nouveau set, et il a une particularité : avec ses 12 060 pièces, il s’agit de la plus grosse construction de la marque.

Les briques colorées LEGO sont devenues célèbres dans le monde entier, et ce jeu de construction plaît aux petits comme aux grands. S’il existe des sets adaptés aux enfants, d’autres sont réservés aux adultes. C’est notamment le cas des grosses constructions qui demandent de la minutie, de la patience et de nombreuses heures de montage, comme ce dragon de plus de 1 000 pièces commercialisé pour célébrer le Nouvel An chinois.

La Sagrada Familia en LEGOCrédit photo : LEGO

Récemment, LEGO a dévoilé un tout nouveau set qui devrait ravir les amateurs de construction. En effet, la marque a battu son propre record puisqu’il s’agit du plus gros set de sa collection.

12 060 pièces

Cette nouveauté n’est autre qu’une reconstitution de la Sagrada Familia, l’emblématique monument de Barcelone. Ce set est composé de 12 060 pièces, ce qui en fait le plus gros set jamais commercialisé par la marque en nombre de pièces.

La Sagrada Familia en LEGOCrédit photo : LEGO

Si cette construction comporte autant de pièces, c’est parce que la basilique en elle-même est un monument impressionnant. Début 2026, la Sagrada Familia est devenue la plus haute église du monde après 140 années de travaux.

La suite après cette vidéo

Lire aussi : Un chauffeur de bus dépose des enfants devant chez eux pour leur sécurité… et se fait licencier

Une construction unique

En plus de cela, les étapes d’assemblage du set LEGO reproduisent la chronologie réelle du chantier de la Sagrada Familia. Comme les architectes et les ouvriers qui ont bâti la basilique, vous allez commencer par construire l’Abside et la Crypte, puis la façade de la Nativité et la façade de la Passion. Vous devrez ensuite vous attaquer aux grandes nefs, à la Sacristie occidentale et aux six tours emblématiques.

L'intérieur de la Sagrada Familia en LEGOCrédit photo : LEGO

Une fois terminée, cette construction mesurera 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur. Il est d’ores et déjà possible de précommander ce set, qui sera mis en vente le 1er novembre prochain au prix de 749,99 euros. L’occasion de faire un beau cadeau de Noël aux passionnés de LEGO.

Lego
Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Set LEGO représentant la Grande salle du célèbre Château de Poudlard (Harry Potter)
Voici les 5 meilleurs sets LEGO® à offrir à Noël
Les 10 meilleures idées cadeaux LEGO pour être sûr de faire plaisir à Noël
Les 10 meilleures idées cadeaux LEGO pour être sûr de faire plaisir à Noël
«Ludique et accessible à tous» : Lego dévoile de nouvelles briques adaptées aux enfants non-voyants
«Ludique et accessible à tous» : Lego dévoile de nouvelles briques adaptées aux enfants non-voyants
Des enfants descendent d&#039;un bus
Un chauffeur de bus dépose des enfants devant chez eux pour leur sécurité… et se fait licencier
Une pile de vaisselle sale
Les personnes qui laissent la vaisselle stagner dans l’évier ont ces 3 traits de caractère