Avec 12 060 pièces, LEGO sort le plus gros set de sa collection et bat son propre record

LEGO a récemment dévoilé son tout nouveau set, et il a une particularité : avec ses 12 060 pièces, il s’agit de la plus grosse construction de la marque.

Les briques colorées LEGO sont devenues célèbres dans le monde entier, et ce jeu de construction plaît aux petits comme aux grands. S’il existe des sets adaptés aux enfants, d’autres sont réservés aux adultes. C’est notamment le cas des grosses constructions qui demandent de la minutie, de la patience et de nombreuses heures de montage, comme ce dragon de plus de 1 000 pièces commercialisé pour célébrer le Nouvel An chinois.

Crédit photo : LEGO

Récemment, LEGO a dévoilé un tout nouveau set qui devrait ravir les amateurs de construction. En effet, la marque a battu son propre record puisqu’il s’agit du plus gros set de sa collection.

12 060 pièces

Cette nouveauté n’est autre qu’une reconstitution de la Sagrada Familia, l’emblématique monument de Barcelone. Ce set est composé de 12 060 pièces, ce qui en fait le plus gros set jamais commercialisé par la marque en nombre de pièces.

Crédit photo : LEGO

Si cette construction comporte autant de pièces, c’est parce que la basilique en elle-même est un monument impressionnant. Début 2026, la Sagrada Familia est devenue la plus haute église du monde après 140 années de travaux.

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Une construction unique

En plus de cela, les étapes d’assemblage du set LEGO reproduisent la chronologie réelle du chantier de la Sagrada Familia. Comme les architectes et les ouvriers qui ont bâti la basilique, vous allez commencer par construire l’Abside et la Crypte, puis la façade de la Nativité et la façade de la Passion. Vous devrez ensuite vous attaquer aux grandes nefs, à la Sacristie occidentale et aux six tours emblématiques.

Crédit photo : LEGO

Une fois terminée, cette construction mesurera 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur. Il est d’ores et déjà possible de précommander ce set, qui sera mis en vente le 1er novembre prochain au prix de 749,99 euros. L’occasion de faire un beau cadeau de Noël aux passionnés de LEGO.