“On marche sur la tête” : Cédric Grolet présente son nouveau sandwich vendu à 30€ et fait polémique

Cédric Grolet fait de nouveau polémique à cause du prix exorbitant de sa dernière création : un sandwich jambon fromage avec de la truffe.

On ne sait pas si le célèbre chef pâtissier parisien prend les consommateurs pour des jambons ou pour des truffes. Ce qui est sûr, c’est qu’on retrouve ces deux ingrédients dans sa nouvelle création.

Cédric Grolet avait déjà suscité la polémique avec sa tarte aux fraises à 80 euros et sa bûche de Noël à 95 euros, sans oublier sa galette des rois à 90 euros. Cette fois-ci, ce n’est pas dans le sucré mais dans le salé que l’ancien juré de Top Chef fait grincer des dents.

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / Cédric Grolet

Fin octobre, il a dévoilé un sandwich baguette jambon fromage supplément truffe, disponible dans son enseigne à Paris. Si le prix pose problème, il peut compter sur une ribambelle d’influenceurs curieux de découvrir ce mets d’exception et en faire la promotion.

Un sandwich qui “ne vaut pas son prix”

Par exemple, l’influenceuse parisienne Carla Sofiya fait partie des clientes qui ont déboursé la somme de 30 euros pour déguster le fameux sandwich. Si elle semble apprécier son déjeuner, qu’elle qualifie de “franchement bon”, elle concède qu’il “ne vaut pas son prix”.

Non mais qui paye ça 30 euros ? Cedric Grolet t'abuse un peu là 🤣 pic.twitter.com/3zeyKNoGdb — VIDEOS DROLES (@videosdroles_) November 7, 2024

Tout simplement parce qu’un sandwich, même concocté avec des produits de qualité, ne devrait jamais coûter aussi cher. Des internautes n’ont pas caché leur indignation, entre ceux qui indiquent qu’il s’agit du même prix pour un plat au restaurant, et ceux qui estiment qu’on “marche sur la tête”.

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / Cédric Grolet

Selon Madame Figaro, ce prix exorbitant est justifié par les produits d’exception qui sont utilisés dans le sandwich. Outre le jambon de Paris, le beurre et les cornichons, la baguette serait faite maison à la farine de châtaigne et bien évidemment, la truffe du Périgord pour couronner le tout rend l’addition encore plus salée.

Quant à savoir si ces ingrédients justifient son prix, on laissera les consommateurs décider.