Osez les fruits et légumes frais pour des plats délicieux et riches en couleurs

Pour une alimentation variée, les fruits et légumes nous offrent tout ce dont on a besoin.

Oubliez les bombes caloriques qui gangrènent les étals, la tendance est à la nourriture saine que l’on peut consommer sans modération, à chaque saison.

Trop longtemps mis de côté, les fruits et légumes frais reviennent en force dans notre alimentation car il faut se rendre à l’évidence : on ne peut pas s’en passer !

Et puis c’est bon, un point c’est tout !

Alors n’ayez plus pleur de dire que vous aimez les fruits et les légumes, clamez-le haut et fort et soyez fier d’en manger.

Crédit photo : Istock

Les fruits et légumes frais c’est jamais trop

C’est de cette volonté de renouer avec des aliments sains qu’est née la nouvelle campagne de communication de l’Interfel (l’interprofession des fruits et légumes) qui a souhaité mettre en valeur ce que la terre peut nous offrir de meilleur.

Créée en 1976, l’Interfel - qui rassemble tous les métiers de la filière - entend nous rappeler à quel point les fruits et légumes frais ne nous veulent que du bien.

Baptisée « C’est jamais trop », cette campagne de l’interprofession met en lumière la diversité des aliments issus de nos vergers et potagers. Une diversité qui évoque celle de la musique et c'est la raison pour laquelle l'Interfel a fait appel à plusieurs artistes afin de promouvoir cette opération de communication, à travers des sessions particulières que les amateurs de chansons apprécieront.

Crédit photo : Istock

Mais revenons en cuisine, car il est temps de se mettre à table !

Qu'on se le dise, faire le choix d’une alimentation équilibrée à base de bons produits frais, c’est la promesse d’un plaisir sans limite car - est-il besoin de le rappeler - on ne mange jamais trop de fruits et légumes frais.

Sensations gustatives garanties !

Une alliance de goûts et de couleurs parfaitement illustrée par certaines recettes de rainbowls (comme celle que nous vous proposons ci-dessous), dans lesquelles les concombres et autres carottes côtoient les tomates, les myrtilles ou encore les mangues.

Alors si ce n'est pas déjà fait, n'attendez plus et renouez avec le plaisir exquis des fruits et légumes frais.

À consommer sans modération !