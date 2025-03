Star Academy : Ebony victime de racisme en plein concert, elle réagit de la meilleure des façons

Alors que les jeunes artistes de la Star Academy étaient en concert à Lille le 22 mars dernier, Ebony a été victime de racisme. Elle n’a pas hésité à intervenir sur scène.

Cette année, la saison de la Star Academy a été entachée par des vagues de haine et des propos racistes contre une candidate. Après la victoire de Marine, les élèves sont partis en tournée dans toute la France. Cependant, Ebony, qui était finaliste aux côtés de Marine, est la cible de propos racistes.

La jeune femme a reçu une vague de haine pendant son parcours au château, notamment quand elle a chanté face à Marine le soir de la grande finale. En sortant de l’émission, cette dernière a condamné le racisme dont était victime Ebony sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : TF1

Ebony victime de racisme

Mais les faits ne se limitent pas à internet. Ce samedi 22 mars, les académiciens étaient en concert au Zénith de Lille quand Ebony a été prise à partie par une spectactrice, qui lui a fait un doigt d’honneur dans la foule. Sur scène, la jeune femme a tenu à répondre à cette provocation, en envoyant des coeurs et des baisers à cette femme dans le public.

“Un petit message pour cette petite dame dans le public qui m’a fait un signe pas gentil. Moi je l’aime en tout cas et j’aime tout le monde dans cette salle. J’espère qu’il n’y a que l’amour qui nous réunit parce que la haine n’a pas sa place dans cette salle”, a déclaré Ebony sur scène.

Vidéos d’Ebony qui réagît à la raciste en lui envoyant de l’amour + discours + réaction des autres + au revoir ! #EbonyCham https://t.co/3EgioBZrOl pic.twitter.com/KFDtJglYMG — 𝕮𝖍𝖊𝖋𝖋𝖊 𝕷𝖎𝖑𝖎 🌩️💕(🇺🇳) (@lili_island) March 22, 2025

Ebony a pu compter sur le soutien de ses camarades puisque Marine l’a rejoint et a scandé son prénom, qui a été repris par le public. En larmes, les deux femmes ont rapidement été rejointes par leurs camarades.

Une vague de soutien

À la suite du spectacle, Ebony a été soutenue par d’autres personnes comme Marguerite, une autre académicienne, qui a posté le message suivant sur son compte Instagram : “Les gestes haineux, le racisme et toute autre forme de discrimination et/ou d’intimidation n’ont pas de place sur cette tournée, n’en ont jamais, n’en ont nulle part.” Lucie Bernardoni, une répétitrice de l’émission, a également pris la parole : “Bravo Ebony pour sa force, sa classe et son courage. Honte à cette dame et son geste. Et love au public de Lille qui a soutenu et acclamé Ebony suite à la prise de parole sur l’instant. Elle a eu raison.”

Crédit photo : @QueenFirmAction / X

Mais ce n’est pas tout. TF1, le producteur Endemol France ainsi que le tourneur Arachnée Productions ont tenu à réagir.

“Nous condamons toute forme de haine, injures ou attaques envers les artistes, qui n’ont aucunement leur place dans nos salles de concert, ni ailleurs. La Star Ac Tour est avant tout une aventure collective, portée par la passion et le partage. Chaque soir, ces jeunes artistes montent sur scène pour vous livrer un show unique. Nous comptons sur vous pour leur transmettre tout l’amour qu’ils méritent, dans le respect et la bienveillance. Tout comportement répréhensible fera l’objet de poursuites”, ont-ils déclaré dans un communiqué relayé par TF1 Info.

Ce n’est pas la première fois que TF1 et Endemol France dénoncent le racisme. En fin d’année dernière, ils avaient dénoncé les “propos haineux” dont Ebony était victime sur les réseaux sociaux. La justice avait été saisie.