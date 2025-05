Cette ville européenne est celle où la vie est la plus agréable

Une plateforme de services de santé mentale a établi le classement des villes les moins stressantes d’Europe. Suivez le guide !

Intensité du temps de travail, surmenage, charge mentale, météo déprimante…Voici une liste non exhaustive des facteurs de stress dans la vie de tous les jours.

Face à cette situation, de plus en plus de personnes se tournent vers le slow living. Il s’agit d’une philosophie qui tend vers un mode de vie plus calme et plus doux.

Comme le décrit le site spécialisé PasseportSanté, ce mouvement consiste « à ralentir le rythme au quotidien pour mieux apprécier les choses et être plus heureux ».

Sur le papier, cette approche de la vie semble idéale. Le hic ? Les grandes villes et la « vie lente » ne font pas bon ménage. Fort heureusement, il existe quelques exceptions.

Crédit Photo : iStock

C’est en tout cas ce qu’affirme le service de psychologie en ligne italien UnoBravo. La plateforme a établi un classement des villes européennes les plus propices au slow living.

Pour ce faire, l’organisme a « comparé plusieurs données sur les 50 villes européennes les plus visitées », indique le magazine Geo.

Parmi les critères analysés, on retrouve la qualité de vie, l’environnement, le rythme urbain ou encore l’accès à la nature.

« Certaines villes européennes sont particulièrement adaptées à ce mode de vie en raison de l'importance qu'elles accordent à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, d’un mélange unique d'espaces verts et d'un rythme détendu, ce qui rend plus facile et plus agréable l'adoption d'un mode de vie plus lent », souligne UnoBravo.

La ville championne se trouve en Espagne

La première place du podium est attribuée à Valence (Espagne). La raison ? La terreta « favorise un équilibre harmonieux entre le travail et les loisirs », expliquent les auteurs du classement.

Autre point important : cette ville méditerranéenne de la péninsule Ibérique se démarque de ses consœurs grâce à son nombre d’heures hebdomadaires travaillées.

« Avec une semaine de travail moyenne de seulement 25,9 heures et un trajet domicile-travail de 21 minutes, les habitants ont tout le temps de s'adonner aux plaisirs simples de la vie », détaille UnoBravo.

Crédit Photo : iStock

En plus de cela, Valence possède de nombreux espaces verts, qui couvrent 41% de la ville. Vous l’aurez compris, la troisième ville d’Espagne est une véritable bouffée d’oxygène.

À la deuxième et troisième place, on trouve Split (Croatie) et Grenade, la capitale de la province de Grenade dans le Sud-Est de l’Andalousie (Espagne).

Et la France dans tout ça ?

Dans l’Hexagone, cinq villes sont les plus propices au « slow living ». La grande gagnante est Limoges. La ville a beau être connue pour sa porcelaine décorée, c'est loin d'être la seule chose qui la démarque

Cette commune aussi réputée pour son patrimoine artistique et culturel que « l’on peut découvrir à un rythme tranquille dans les musées et les galeries, à l’abri des foules de touristes », décrit la plateforme.

Elle ajoute :

« Près des deux tiers (73 %) de Limoges sont couverts d'espaces verts, y compris la Vienne qui traverse la ville, offrant des endroits tranquilles pour se promener, pique-niquer ou simplement s'arrêter pour prendre le temps ».

Le reste du classement est complété par Besançon, Aix-en-Provence, Le Havre, Tours et Montpellier.

À bon entendeur !