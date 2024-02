La Bretagne reçoit 143 médailles pour ses produits régionaux au Salon de l'agriculture !

Cette année, la région Bretagne a remporté 143 médailles au Concours général agricole des produits, qui se tient en parallèle du Salon de l’agriculture.

L’édition 2024 du Salon de l’agriculture se tient cette année du samedi 24 février au dimanche 3 mars, à Paris. En parallèle du salon, on retrouve comme chaque année le traditionnel Concours général agricole des produits, une compétition qui récompense les produits locaux avec des médailles d’or, d’argent et de bronze.

Cette année, la région Bretagne a remporté 143 médailles, soit une de plus que l’année précédente. Au total, la région a présenté 616 produits grâce au déplacement de 33 entreprises bretonnes et à la présence de 173 candidats.

Parmi les produits présentés, on retrouve 9 bières, 16 charcuteries, 30 cidres et poirés, 3 apéritifs et liqueurs, une épice, 4 eaux-de-vie et whiskies, 4 jus de pomme, 5 miels et chouchenn, 2 pommeaux, 22 produits laitiers, 29 huîtres, 9 rhums arrangés, 6 volailles et 2 viandes. Si vous le souhaitez, le palmarès des produits récompensés est disponible sur le site du concours.

“En cette période troublée pour notre secteur, votre travail vient d’illustrer notre capacité à répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire tout en hissant l’excellence comme valeur essentielle pour notre région”, a affirmé André Sergent, le président de la chambre d’agriculture de Bretagne.

Le caramel au beurre salé récompensé

Une nouveauté a intégré les produits présentés cette année : le célèbre caramel au beurre salé. Cela faisait trois ans que la Bretagne se battait pour obtenir l’inscription de cet aliment au concours. L’occasion pour les artisans de valoriser leur savoir-faire et de mettre en avant ce produit phare de leur région, qui a finalement reçu la médaille d’or.

“On a travaillé pour établir un cahier des charges qui s’appuie sur des ingrédients simples. Pour le caramel au beurre salé : de la crème, du beurre et du sucre. Sans additif, sans conservateur et sans sirop de glucose”, a expliqué Vincent Auvray, représentant du concours général agricole.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, la Bretagne a décroché un autre prix puisqu’elle s’est illustrée au Concours national de boucherie-étal inter-régions en obtenant la troisième place après l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire.