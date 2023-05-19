Cette recette de palets bretons traditionnels va enchanter vos papilles !

Très gourmands, ces palets bretons au beurre demi-sel seront parfaits à l'heure du goûter. Cette recette classique est super facile et rapide à réaliser alors dépêchez-vous de la (re)découvrir !
Direction la Bretagne avec la recette des palets bretons ! Ce petit sablé est à croquer à tout moment, notamment avec le café à la fin du repas. C'est très simple à faire à la maison et surtout, on utilise du beurre demi-sel ! Si vous aimez les desserts bretons, préparez un merveilleux kouign-amann ou encore un far breton traditionnel. Vos papilles vont se régaler ! Et pour un repas 100% typique, voici nos meilleures idées recettes de galettes salées bretonnes.
Recette Palets bretons traditionnels
Ingrédients
- 2 jaunes d'oeufs
- 80 g de sucre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 100 g de beurre demi-sel mou
- 140 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
Préparation
1
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et blanchisse.
2
Ajouter le beurre pommade et bien mélanger. Incorporer la farine et la levure et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle bien homogène.
3
Former un boudin, filmer avec du film alimentaire et placer au frais pendant au moins 2 heures.
4
Découper des tranches plutôt épaisses et les disposer sur une plaque de cuisson recouvert de papier sulfurisé et dans des cercles à pâtisserie (ou moules à tartelettes ou à muffins) pour éviter que les palets ne s'étalent à la cuisson.
5
Enfourner 15 minutes à 170°C. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.
L'astuce du chef
Vous pouvez conserver vos palets bretons dans une boîte en fer hermétique.