Cette recette de palets bretons traditionnels va enchanter vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Palets bretons traditionnels

Très gourmands, ces palets bretons au beurre demi-sel seront parfaits à l'heure du goûter. Cette recette classique est super facile et rapide à réaliser alors dépêchez-vous de la (re)découvrir !

Direction la Bretagne avec la recette des palets bretons ! Ce petit sablé est à croquer à tout moment, notamment avec le café à la fin du repas. C'est très simple à faire à la maison et surtout, on utilise du beurre demi-sel ! Si vous aimez les desserts bretons, préparez un merveilleux kouign-amann ou encore un far breton traditionnel. Vos papilles vont se régaler ! Et pour un repas 100% typique, voici nos meilleures idées recettes de galettes salées bretonnes.

Recette Palets bretons traditionnels

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 jaunes d'oeufs
  • 80 g de sucre
  • 2 sachets de sucre vanillé
  • 100 g de beurre demi-sel mou
  • 140 g de farine
  • 1/2 sachet de levure chimique

Préparation

1
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange soit crémeux et blanchisse.
2
Ajouter le beurre pommade et bien mélanger. Incorporer la farine et la levure et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle bien homogène.
3
Former un boudin, filmer avec du film alimentaire et placer au frais pendant au moins 2 heures.
4
Découper des tranches plutôt épaisses et les disposer sur une plaque de cuisson recouvert de papier sulfurisé et dans des cercles à pâtisserie (ou moules à tartelettes ou à muffins) pour éviter que les palets ne s'étalent à la cuisson.
5
Enfourner 15 minutes à 170°C. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.
L'astuce du chef
Vous pouvez conserver vos palets bretons dans une boîte en fer hermétique.
ClassiquesGouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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