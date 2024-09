Ce prénom d'origine bretonne est tellement rare que seules... 88 personnes le portent en France

Ce prénom d’origine bretonne a été porté par moins de 100 personnes en France depuis le siècle dernier. Son originalité et sa signification pourraient bien changer la donne.

Si vous cherchez un prénom original aux consonances régionales pour votre futur enfant, celui-ci pourrait être idéal. Depuis l’année 1900, ce prénom breton a été porté par moins de 100 personnes en France. Autant vous dire qu’il est plutôt rare dans le paysage français.

Ce prénom était celui porté par un moine venu du Pays de Galles au VIème siècle. Les Bretons le connaissent sans doute car il est par la suite devenu le saint-patron de plusieurs communes de la région. C’est également lui qui a évangélisé la région de Saint-Malo.

Si vous êtes Breton, vous avez certainement deviné de quel prénom il s’agit : Suliac. Ce patronyme, qui signifie « soleil » en gaélic, connaît un regain d’intérêt depuis 1995.

Un prénom qui rime avec bonne humeur

Crédit photo : TPopova/ iStock

Suliac n’est pas un prénom aussi populaire que les très célèbres Loïc, Gaël, Gwenaël, Maël… pour autant il confère une certaine unicité à ceux qui le portent. C’est peut-être cette originalité et sa signification chaleureuse qui ont poussé les parents des 88 petits garçons nés depuis 1900 à leur donner ce prénom.

Alors que les prénoms régionaux prennent de plus en plus d’ampleur, pourquoi ne pas ne pas mettre au goût du jour Suliac ? Il n’est pas impossible, qu’à l’avenir, Suliac devienne aussi répandu que ses compatriotes bretons ou basques et corses par exemple.

Les personnes portant le prénom Suliac sont décrites comme optimistes et à forte personnalité. Leur bonne humeur est communicative et c’est peut-être pour cela qu’ils aiment profiter à fond de la vie. De bons arguments à prendre en compte avant de se lancer. Enfin, n’oubliez pas, on fête les Suliac le 1er octobre en France.