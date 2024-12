Une nutritionniste révèle la quantité exacte de chocolat noir à manger au quotidien pour bénéficier de ses vertus

Bon pour la santé, le chocolat noir peut être consommé quotidiennement mais sans toutefois en abuser si vous voulez vraiment bénéficier de ses vertus.

En France, la consommation moyenne de chocolat s’élève à 13,2 kilos par an et par foyer selon une étude réalisée par Kantar. Cette dernière soulignait aussi la préférence des Français pour le chocolat noir, qui présente plus d’avantages pour notre santé. Cependant, ces bienfaits pour notre santé sont réellement présents à condition d’en consommer un certaine quantité au quotidien.

C’est ce que révèle Alexandra Dalu, médecin nutritionniste et auteure de l’ouvrage intitulé “L’assiette santé”, co-écrit avec le chef étoilé Thierry Marx. Auprès de Madame Figaro, elle a précisé la quantité exacte de chocolat noir à consommer quotidiennement pour profiter de ses vertus.

Crédit photo : iStock

Selon elle, on peut consommer environ trois carrés de chocolat noir par jour pour se faire plaisir tout en préservant notre santé :

“S’autoriser uniquement un carré de chocolat est frustrant, mais trois carrés semblent raisonnables pour se faire plaisir.”

Le chocolat noir, un plaisir à consommer avec modération

De préférence, il faudrait même en manger au cours d’un repas. En revanche, si le chocolat noir est consommé en dehors du repas, il peut entraîner un pic glycémique qui chute et entraîne de la fatigue.

“Le sucre va être enrobé par tous les macronutriments présents dans la composition du repas. Cela va retarder les fringales, limiter l’absorption, le stockage du sucre et sa transformation en graisse”

Crédit photo : iStock

Selon Alexandra Dalu, il est également préférable de choisir le bon chocolat noir en fonction de l’effet recherché sur l’organisme :

“Un chocolat croquant va stimuler et réveiller d’un point de vue neurologique, tandis qu’un chocolat à la texture fondante détend, apaise”

En d’autres termes, le chocolat croquant serait plus adapté à une consommation matinale ou à l’heure du déjeuner tandis qu’un chocolat fondant collerait plus à la fin de journée ou en soirée. Enfin, il est également possible de manger du chocolat noir avec un fruit ou un yaourt.