Au travail ou à la maison, voici pourquoi opter pour des lunettes anti-lumière bleue est important

La technologie a envahi notre quotidien : au travail et même pendant notre temps libre, les occasions ne manquent pas pour coller nos yeux aux écrans. Cependant, la lumière bleue que dégage nos appareils électroniques s’avère néfaste pour nos yeux. Pour vous protéger de ces lumières bleues artificielles, il existe une solution.

Crédit : gorodenkoff/ iStock

La solution ? Des lunettes anti-lumière bleue pour le confort de nos yeux. « Nous passons trop de temps devant nos écrans ». Cette petite phrase que l’on a tous déjà trop entendu est plus que jamais d'actualité. En janvier 2022, la société française spécialisée dans l’analyse de données mobile, App Annie, révélait un chiffre effarant : les Français passent en moyenne 3 heures 30 par jour sur leur smartphone. C’est plus qu’en 2019 et les 2 heures 45 de moyenne.

Un chiffre qui a nettement augmenté depuis le confinement lié à la crise sanitaire lors de laquelle les utilisateurs sont restés plus que jamais scotchés à leur écran. Et on ne parle ici que des chiffres sur smartphone dans un monde où beaucoup de personnes travaillent près de 8 heures par jour sur un ordinateur.

À la fin de la journée, le compteur explose et nos yeux avec.

La lumière bleue artificielle est néfaste pour nos yeux

Crédit : tommaso79/ iStock

Depuis la pandémie de Covid-19, la pratique du télétravail s’est multipliée, poussant parfois certains employés à rester plus qu’il ne faut devant un écran. Les pauses ne sont pas respectées voire sacrifiées au grand dam de nos yeux, le travail se prolonge jusqu’en soirée pour prendre de l’avance et parce que nous n’avons pas à utiliser les transports en commun ou faire de la route…

Puis, malgré tout, à la fin de notre journée, nous nous ruons quand même sur notre série préférée tout en prêtant un œil attentif aux réseaux sociaux. Nous travaillons de plus en plus dans des situations pas toujours optimales et c'est important de protéger ses yeux de la lumière bleue artificielle que renvoient nos appareils.

Pour cela, les opticiens Krys ont la solution pour nous permettre de poursuivre nos activités au travail ou à la maison en protégeant nos yeux : les lunettes anti-lumière bleue.

Des lunettes anti-lumière bleue pour notre confort

Crédit : MarianVejcik/ iStock

Les lunettes anti-lumière bleue de Krys sont idéales pour affronter sereinement et efficacement les effets néfastes de la lumière bleue artificielle. Les lunettes anti-lumière bleue nous évitent en effet des désagréments comme la fatigue oculaire, les maux de tête ou encore la détérioration de notre horloge interne et par conséquent, de notre sommeil.

Les lunettes anti-lumière bleue Signature Krys vous offrent une large quantité de choix qui convient à tout le monde et pour épouser n’importe quel style. Vous y trouverez forcément votre compte avec la collection suggérée. Montures ou coloris, une large gamme de lunettes vous est proposée pour 35 euros. Faites votre choix et équipez-vous sans plus attendre de cet accessoire qui vous sera bientôt indispensable pour le travail ou la maison. La protection de nos yeux n’attend plus.