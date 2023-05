Avec cet objet inspiré des années 80, Lidl va faire plaisir à toute une génération

Lidl a récemment mis en vente un nouveau produit qui va plaire à tous les enfants nés dans les années 80 et leur rappeler de nombreux souvenirs.

Lidl est un magasin discount où l’on trouve de tout et à petits prix. Régulièrement, le supermarché met à jour ses stocks et propose de nombreuses nouveautés. Chez Lidl, on retrouve à la fois des produits alimentaires et du mobilier, de la décoration, du petit électroménager ou des vêtements.

Il y a quelques jours, l'enseigne a affirmé qu'elle allait baisser ses prix pour aider ses clients en période d'inflation. Ainsi, les prix de 240 références ont connu une baisse significative de 8,5% en moyenne.

Une console rétro

Parmi les nouveautés, Lidl va commercialiser un objet qui devrait plaire aux enfants nés dans les années 80 et leur raviver des souvenirs. L’enseigne va vendre une petite console de poche, un modèle rétro qui rendra nostalgique toute une génération. Cette console permet de jouer à 150 jeux classiques comme des jeux de sport, d’action, des casse-têtes et des puzzles, qui sont inclus dans le boitier. Elle possède un écran LCD couleur de 1,8 pouces et les jeux vidéo se jouent en 8 bits.

Crédit photo : iStock

La console est vendue au prix de 19,9 euros et il est possible de choisir entre deux motifs : Spider-Man ou La Reine des Neiges. N’hésitez pas à faire un tour chez Lidl pour sauter sur l’occasion.