Cet ingénieux Français crée un casque de moto capable d'appeler les secours en cas d'accident

Pour rassurer sa compagne inquiète de le savoir sur la route, Issam Tali a eu l’idée de créer son propre casque de moto. Ainsi, il a fabriqué un casque robuste et connecté, capable d’alerter les secours en cas d’accident.

Issam Tali est un homme âgé de 39 ans qui est originaire de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Récemment, le trentenaire a passé son permis moto, passionné par ce véhicule. Cependant, cette passion est une source d’angoisse pour sa femme, qui a peur qu’Issam se blesse lors d’un accident.

Pour cette raison, Issam a décidé de rassurer sa femme en créant son propre casque de moto, destiné aux motards et aux conducteurs de scooters. Avec une équipe composée d’une dizaine de personnes, dont des ingénieurs en aéronautique, Issam a effectué quatre ans de recherche pour réaliser le casque. Finalement, il a réussi à créer un appareil appelé “Tali iT-C”. Ce casque connecté est novateur et possède de nombreuses fonctionnalités inédites et sécurisantes.

Un casque connecté pour renforcer la sécurité

Le casque est appairé aux feux de la moto. Des dispositifs lumineux sont présents sur le casque en lui-même et sur sa visière afin d’indiquer les clignotants et les feux de détresse. Le but est de renforcer la sécurité routière et de rendre le motard plus visible pour les automobilistes.

Ce casque est également connecté à une application, ce qui permet aux motards d’accéder facilement à de la musique, de passer des appels ou d’utiliser la commande vocale. En plus de cela, ce casque a une fonctionnalité très importante : il est capable de prévenir les secours en cas d’accident grâce à la géolocalisation, ce qui fait de lui un casque “esthétique, pratique et sécurisant”.

“Après une chute, l’appli envoie une notification. Si l’utilisateur ne répond pas en 45 secondes, elle prévient automatiquement les secours et leur envoie sa géolocalisation. C’est un casque intelligent mais sa première mission reste de protéger la tête. Il est très léger mais ultra-résistant”, a expliqué Issam Tali.

En plus de cela, le casque est capable d'alerter trois proches du motard, dont les numéros ont été enregistrés sur l'application au préalable. Avec ce casque innovant, Issam souhaite renforcer la sécurité des motards. Cependant, cette fonction a un coût : le prix de départ du casque est de 789 euros et il peut monter jusqu’à 1 500 euros selon les fonctionnalités choisies. Les casques seront fabriqués en Italie, mais toute la partie électronique sera réalisée en France. L’appareil pourrait être commercialisé dès 2024.