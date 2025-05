Ce robot à quatre pattes signé Kawasaki est la moto tout-terrain du futur

Le constructeur japonais Kawasaki a présenté son nouveau prototype de robot qui ressemble à un animal à quatre pattes. Un robot qui sera en réalité une moto, conçue technologiquement pour aller n’importe où.

On n’arrête pas le progrès ! Et ce n’est pas au Japon, toujours en avance en matière de technologie, que l’on dira le contraire ! La preuve avec la dernière création du constructeur Kawasaki, réputé mondialement pour ces modèles de motos. Le mois dernier, la firme nippone a présenté son nouveau concept de robot-moto à l’apparence d’une créature animale quadrupède : la Kawasaki Corleo.

En effet, la grosse nouveauté pour ce véhicule motorisé, c’est l’absence de roues, remplacées par des pattes. Avec sa selle et ses étriers, le véhicule ressemble à un cheval, en plus petit, doté d’un guidon comme sur une moto. Les extrémités des pattes sont dotées de sabots, fabriqués avec un matériau antidérapant. En revanche, les articulations des membres se rapprochent plus de celles d’un grand félin.

Crédit photo : Kawasaki

Cette Kawasaki Corleo présenterait l’avantage d’être tout-terrain, pouvant aller sur des sentiers que même les 4x4, motos et chevaux, ne peuvent emprunter. Le véhicule est capable d’enjamber des obstacles ou sauter par-dessus des crevasses.

Un moteur à l’hydrogène bientôt breveté ?

Par ailleurs, ce robot est doté d’une intelligence lui permettant de savoir lui-même ce qu’il a à faire, sans que le pilote ne déclenche un mécanisme particulier. Il est capable d’analyser le terrain sur lequel il circule et de déterminer lui-même la “stratégie de franchissement”, c’est-à-dire la distance à parcourir lors d'un saut. De son côté, le pilote se contente seulement de le guider.

Cependant, au-delà de la moto, Kawasaki a en réalité communiqué sur son nouveau concept de moteur : un 150 centimètres cube qui fonctionne à l’hydrogène. Ce moteur produit lui-même l’électricité qui alimente deux de la moto futuriste.

Pour une moto classique, le lancement d’un tel moteur serait prévu pour l’année 2030 par la firme japonaise. Si son moteur se démocratise à travers les années, Kawasaki pourrait envisager de commercialiser sa Corleo à grande échelle.