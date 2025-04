Un automobiliste enragé percute un motard et le traîne sur la route avec sa voiture, les images sont terrifiantes

En Californie, un motard a eu la peur de sa vie après avoir été traîné sur la route, sur plusieurs mètres, par un automobiliste qui voulait en découdre avec lui. La scène, filmée grâce à une caméra installée sur le casque du motard, est terrifiante.

Les embrouilles qui naissent entre les usagers de la route peuvent rapidement dégénérer. C’est ce qu’a malheureusement expérimenté un motard, dans la ville de Riverside en Californie. Victime d’un automobiliste dangereux, il a témoigné auprès de la chaîne ABC, diffusant également la vidéo de l’incident, qui a été immortalisée grâce à une caméra installée sur le casque du motard.

Si le motard a souhaité garder son anonymat, il s’est confié sur ce qu’il s’est passé, le mardi 1er avril, auprès de ABC :

Crédit photo : ABC7NY

Il raconte que tout a commencé lorsqu'il s'est garé à l'avant d'une intersection et que le conducteur d'une Nissan noire lui a brusquement coupé la route, l'obligeant à la contourner.

"J'ai filtré vers l'avant et je me suis énervé, j'ai secoué la tête, j'ai regardé en arrière et je l'ai vu baisser la vitre... et je l'ai vu dire quelque chose. Alors je descends de la moto et je lui dis « qu'est-ce qui se passe, quel est votre problème ? ». Et il me dit “pourquoi tu me secoues la tête?” et je lui réponds “c'est parce que tu m'as coupé la route alors que j'arrivais”, alors il me dit “tu es derrière moi, je suis le premier” et je lui réponds “ce n'est pas comme ça que ça marche, si tu es si énervé que ça, va voir un thérapeute”.